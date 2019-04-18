МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі статті автора

Зеленський: хоч всі і ржали, але прогрес є

5.2т

Враження після інтерв`ю Зеленського для РБК.

1. Армагедону, якого найбільше чомусь бояться самозайняті люди, реалізовані творчі одиниці та ІТ-шники не буде. Згортання укрінського кіна і курсу на НАТО і ЄС не буде. Згортання декомунізації теж. Відмітив запит на комунікацію з народом, на чому сильно втратив ПП, який оточив себе агресивними придворними моноолешками. "Вы же понимаете – мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", — якщо Зеленський справді почне роз’яснювальні роботи по НАТО і ЄС із еклкторатом, який завжди монолітно належав бойкам — респект.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Українська правда

2. Про перевибори. Визнав, що йому це вигідно, але знову ж таки все у руках депутатів — які або масово перефарбовуються під нового очільника, або тримають противагу і мають шанс показати, що Рада працює і веде дорогою рішучих рефірм)

3. Обіцяє, що з Медведчуком і Бойком в коаліцію не піде. Записуємо у блокнот, щоб перевірити ретельно восени — брехня чи позиція.

Новини
Порошенко не сдался. Он будет сражаться до конца

4. Про Коломойського теж цікаво. "Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться". Беремо на олівець, щоб перевірити.

5. Із Зеленським працюють по незручних питаннях і є прогрес. Я підмітила це ще по першій появі по скайп, коли в ефірі права на владу сиділи ще 7 кандидатів. Тоді всі ржали, але практика показує, що і зайця навчити палити можна.

PS. Це розбір тез, а не агітація. Так само розберу позицію ПП, яка буде цими днями.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоВіктор МедведчукЮрій Бойко
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніРосіяВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
78
16
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
А звідкіля така ВПЕВНЕНІТЬ що, АРМАГЕДОНУ не буде. Зі слів ВоЗЕліна. А що, ВІН країною КЕРУВАТИ буде. ВИ ВПЕВНЕНІ!!!!! =))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Bur Viktor
Bur Viktor
Кожен українець (українка) знають: "обіцянка - цяцянка, а дурневі радість," Тих хто роздає обіцянки, не виконуючи їх, називають галайками чи дурисвітами, а легковірів - недоумками. Автор отримала свої цяцянки, виписала, за її словами, золотими літерами перед собою і пропонує читачам радіти разом з нею. Для повноти радісного щастя, до них пропоную добавити ще одну: "Нинєшнєє покоєніє будєт жіть прі комунізмє"
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
nic nic_
nic nic_
Говорить не делать. Слишком большой диапазон :от Украины как участнице в порно-проекте до вхождения в ЕС, где "нас не ждут." Может это для электората Зе говорено,который задумался перед 21?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки