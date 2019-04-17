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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Олена Воронянська
Олена Воронянська
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Порошенко не сдался. Он будет сражаться до конца

2.6тЧитати матеріал російською

ОБЖ (основы безопасной жизнедеятельности).

Очень давно, еще в прошлом веке, младшенькая (после урока ОБЖ в школе) была до глубины чувствительной души поражена известием, что от глистов практически нельзя спастись, можно только кратковременно избавиться. В долгом и нудном процессе, с таблетками, обработкой посуды, двусторонним проглаживанием постельного белья. И вся эта возня для того, чтобы на освободившееся место заполучить новых – при наличии дачи, кота и собаки шансов у нас не было.

Бесперспективность борьбы повергла ее в такое отчаяние, что она перестала есть, читать, делать уроки, просто сидела и плакала. И никто из нас, взрослых, не мог ее успокоить, пока вечером не вернулась из своей школы старшая, выслушала взволнованный трагический рассказ малой, и философски спросила: "Значит, они были всегда? И мы жили с ними и не замечали? Ну, и давай жить дальше". Как ни странно, подействовало мгновенно.

Я часто вспоминала этот комический случай, когда, сцепив зубы, убирала в подъездах всех многоквартирных домов, где пришлось жить (кроме военного городка – там просто платили уборщице). Платить никто не хотел, а мусорили так, что невозможно было уважать себя, пройдя через такой подъезд. То же самое повторяла себе, когда нас выгоняли убирать загаженные склоны Луганки – у каждого отдела на заводе ОР был свой закрепленный участок. Деваться некуда – "ты же всегда жила с ними".

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В Луганске чистота подъезда никого не останавливала и означала только то, что "простым людям" просто очистили площадку для следующего мусора. И посаженные цветы не вдохновляли на здоровое соперничество – их просто затаптывали, не замечая.

Здесь, возле Киева, легче – соседи не убирали и не ремонтировали, но и не сорили. А посаженные цветы (сначала предупреждали, что дети вырвут и вытопчут – не без того, но не сильно: с заядлыми босяками мы в итоге подружились, и они помогали мне поливать) вызвали бурную "ответку" клумбами у соседних подъездов и домов)). И этой весной возле нашего прошлого дома зацветут тюльпаны, ирисы и лилии, посаженные нами, впрочем, как и в Луганске.

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Вы читаете сейчас и думаете – к чему это она? Все к тому же. "Мы же всегда жили с ними". Просто временно показалось, что люди поняли – ради свободы и достоинства можно потерпеть, пережить временные неудобства, напрячься, уходя от рабства, чтобы построить свою, цивилизованную развитую страну. А оказалось, что большинству нормально и на мусорке. И плевать, что своим выбором они фактически подпишут смертный приговор многим, кто пять тяжелейших лет надрывался, рисковал, защищал, строил (бурно полезшая из всех расщелин монтяноподобная мразь тому примером) – "простым людям" не сказали об этом по телевизору. Те, кто сто лет назад орал на площадях большевистские лозунги, тоже не знали, что они погружают страну в кровавый водоворот, который заберет и их жизни. Только легче ли от этого тем, кто знает?

"Мы же всегда жили с ними". Но когда критическая масса гельминтов превысит массу организма-донора гибнут все вместе. Не представляю, что может чувствовать сейчас президент, столько сделавший, чтобы вытащить Украину. Уважаю борцовский характер – он не сдался, как Ющенко в свое время. И будет сражаться за страну до конца. Как и мы.

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Тема
Реформи в Україні
Особи
Петро ПорошенкоВіктор ЮщенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
реформаВыборы 2019вибори Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олени Воронянської
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Эта поросяботка людей кто против Порося назвала глистами. Кто против коррупции, кумовства, воровства, значит глисты. Как вам ? Це Европа ? Да только вот глисты это вы поросяботы, и от вас уже скоро избавятся, это ваши последние всхлипы.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украину давно потрибно глистогонить от бандеровских гельминтов
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Пути съёба Кровавому прикрыли?А то ему ещё за Боинг,, Одессу и Донбасс отвечать!
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