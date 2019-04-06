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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Порошенко переходит в наступление: ставки взлетели

5.3тЧитати матеріал російською

Планы на второй тур у обеих команд в штабах кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского были расписаны и отлажены, по стратегии вопросов не возникало. Но технологи действующего президента всерьез озаботились слишком большим разрывом между кандидатами и решили давить на всех фронтах, подключив социальные сети и раскачивая тему дебатов. В штабе Зеленского сперва игнорировали угрозу, но осознав масштабы, решили нанести точный и сильный удар с вызовом Петра Алексеевича на стадион красивым роликом. Казалось бы, удар смертелен, но… Порошенко не испугался, пишет Кирилл Сазонов для Сайт. - И взвинтил ставки, не менее красиво дав свое согласие. Не согласившись, а именно так – снисходительно позволил дать согласие. Ставки взлетели до небес, отлаженный сценарий полетел к чертям.

Главное, после объявления результатов все было нормально. Программу-минимум команда Порошенко выполнила – провела кандидата во второй тур. Правда, два момента мешали радоваться этому результату совершенно искренне. Первый – разрыв с лидером первого тура оказался слишком велик. Это внушало определенные опасения, но утешало то, что все это время Зеленский активно молчал, а во втором туре это уже не пройдет. Придется говорить на совершенно чужие для актера и бизнесмена из области киноконцертной деятельности темы. Вторым неприятным уколом стала информация о том, благодаря кому Порошенко вообще оказался во втором туре. Дело, конечно, прошлое, но информация имеет свойство оживать и быть реализованной в самый неподходящий момент. А нервы и так на пределе.

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Главная интрига дебатов Порошенко и Зеленского

Тем не менее, общая картина укладывалась в привычную. Штабы оплачивали новые типы бордов, рекламу на телевидении и в соцсетях крутили по наростающей – кто во что гаразд. Порошенко находил новые аргументы для расширения аудитории, Зеленский готовился представить новую красивую команду с не менее красивой программой. Аналитики в штабах перестали кушать и ездить ночевать домой – тщательно просчитывали, к кому перейдет часть избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов. Перспективы выглядели туманно, но у Зеленского было больше оснований для оптимизма, а у Порошенко – больше несыгранных козырей. Кое-кто даже строил планы на недалекое будущее и видел там подводные камни и хитрые ловушки.

Спокойную размеренную работу случайно нарушили технологи Порошенко, решившие выжать максимум из ситуации с молчанием Зеленского. Владимира Александровича начали активно заманивать на дебаты и троллить в социальных сетях. Некоторые даже быстро оформили петицию на сайте президента. А там и соцопросы подтянулись. Игнорировать требование провести дебаты становилось все сложнее и штаб Зеленского решил не просто отреагировать, а нанести встречный удар сокрушительной силы. Ну, все помнят первый ролик Зеленского с вызовом Порошенко на "Олимпийский".

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Было мощно, но… Порошенко ответил не менее мощно и согласился. А дальше начался чистый бред. Юлию Тимошенко в арбитры, отказ Зеленского от сдачи анализов на Олимпийском и переход к своему сотруднику в Евролаб, да еще на фоне сомнительного российского следа. Потом подмена результатов анализов, хитрости с датой на бланке, подробности про ошибку лаборантки, которые быстро опровергли специалисты по используемым в клинике программам. Кандидат, который так уверенно пошел в атаку, окончательно запутался в анализах и начал вызывать минимум недоумение у адекватной части своих сторонников. Мало того, что петляет вокруг дебатов, как зайчик, так еще и по анализам оказывается все очень непросто. А ведь до дебатов еще далеко. А рейтинг падает уже прямо сейчас. Потому что кроме недоумения у потенциально "своих" такое поведение вызывает "мобилизацию" у противников. Все логично, но смысл в логике, если заново не переиграешь?

Таким образом, при минимуме действий, Порошенко уверенно наступает на своего оппонента. Хотя, тут больше Зеленский запутывается в тактических маневрах и страдает от собственных действий сильнее, чем от конкурентов.

С другой стороны, его игра уже оставит сильный след в украинской политике.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Выборы Президентадебати
Джерело
Джерело:site.ua
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Зелень обычный тупорылый поц, ооочень хороший актер, но ооочень тупой, тот шо вчера был(
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Шаульский Андрей
Шаульский Андрей
Смотрел как-то "Рассмеши комика" несколько раз. Почти всегда вели себя как ведущие нормально и толернатно. Но пару раз так ржали без причины, будто обкурилися. Так что отказ сдавать анализы становится понятным.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Все верно написано а ольгинским тролям слова не давали.
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