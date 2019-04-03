Открываю мини-серию статей для Зе-населения. Знаю, что прочитают - благодарю за это те сайты и тех людей, которые делают репосты. Я придумала себе занятие до 21 апреля, а если понравится - продолжим. Итак...

КТО ТАКОЙ ГАРАНТ.

В России есть некий положительный результат от бессменного правителя. У него было время приучить к тому, что он теперь есть - мировых лидеров. Приручить некую часть большого бизнеса. Пообещать под личную ответственность неприкосновенность их денег, вложенных в Россию. И ведь привыкли! Когда проходит один срок - а потом снова Путин, то инвесторы спокойно вкладывают деньги в страну. Пусть даже такую коррумпированную, как Россия. Но Путин лично пообещал - значит можно. Как бы гарант.

Украина тоже обзавелась инвесторами. Но мое субъективное мнение - мир смотрел на нас скорее через призму нашей зависимости от России. Если уж такая страна дала нам "гарантии" по Будапештскому меморандуму - то и в Украину можно вкладывать. А если там случится политический нежданчик - то Украина это же "где-то в России". Россия ее и успокоит. Так что не совсем хорошая у нас ситуация с инвесторами - в отличие от России все предыдущие годы. Повторюсь - это мое мнение.

Когда первые российские снаряды разрушили наши дома, грязные триколоры (в основе своей грязные) запестрели над нашими зданиями в оккупации - большой бизнес замер. Что уже говорить про иностранцев, когда кто-то свернул дела и ушел. Кто-то напрягся в ожидании - как все пойдет дальше. Кто-то думал зайти - но уже на пороге развернулся и ушел. Что нам это дало? Отток капитала. Стало меньше валюты. Курс гривны покатился и пришлось нам начинать если не из минуса, то практически с нуля - в плане инвесторов.

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Наша страна, не имея действительно сильного парламента, как в США, крепко стоящего на ногах Закона и честных судов - не может в данной ситуации обойтись без президента. Причем слабак Гарантом не станет, потому что слово его не имеет никакого веса. Там только пока личная репутация. Они смотрят - а что ты знаешь? А что ты сделал? И желательно расскажи так, чтобы большой иностранный бизнес не смеялся, слушая тебя. Так что здесь "специально обученные люди" - не "катят". Здесь нужен именно тот Гарант, слово которого имеет вес и которому пожмут руку. После такого рукопожатия в твоем городе может открыться заводик совместно с японцами или американцами. Заводик этот откроет вакансии, и ты или твой родственник чудом или заслуженно попадет на хорошую работу, обязательно с соцпакетом.

Ты, представитель Зе, работал когда-либо в международной компании, по европейским стандартам? Где даже грузчик может в перерыве посещать курс английского, там же, на производстве? Бесплатно? А твои дети получают хорошую социальную поддержку за счет предприятия? У меня есть пример из моей жизни, а у тебя?

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Итого, больше таких предприятий - больше людей чувствуют себя не советской массой, а нормальным человеком. Самооценка повышается, а еще ты успокаиваешься и начинаешь планировать. Ты можешь купить красную рыбку в магазине за углом - а от этого магазинчик больше зарабатывает. И вот уже ты видишь, как хозяева магазина делают ремонт, расширяются, строят еще и кафе при магазине. Нанимают дополнительный персонал - и вот уже Машка с третьего этажа не ноет - что без работы и нечем кормить ребенка.

Это не очень сложно - провести логическую цепочку. Дорогой "со-гражданин". Дело в том, что от качества Гаранта в твоей стране действительно зависит - что будет в твоем холодильнике. Так что #Зе-думай.

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