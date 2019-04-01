Пояснять суть анекдота – неблагодарное и часто – глупое дело, но не в этот раз. Вчерашнее голосование мы еще не раз будем разбирать по составным частям, но сейчас дадим краткий обзор уже не на сонную голову.

Для того, чтобы нам понять суть происходящего, следует иметь в виду старый добрый принцип: "если проблему невозможно решить сразу, ее надо разбить на меньшие проблемы и решать их по очереди, если снова – никак, разбиваем до таких частей, которые уже поддаются решению".

Поскольку мы голосовали за Порошенко, то и проблему выборов будем пытаться рассмотреть с этой точки зрения. Сначала уточним, в чем суть этой проблемы. Как обычно бывает в подобных ситуациях, суть – в деньгах. Вернее – в их количестве, а если уж быть совсем точным – в том, сколько на это может потратить сторона в принципе. Ведь одно дело влить эти деньги одним махом и ждать результата, а другое – вливать деньги частями, не очень представляя, сколько надо будет влить на следующем этапе и сколько все это будет стоить в итоге. Это – база всей проблемы.

Если вы располагаете ограниченным бюджетом, то может сложиться ситуация, когда все идет хорошо, но в какой-то момент противник выкидывает какой-то финт и вам надо срочно менять рисунок игры, а денег на это уже нет. Другое дело, если бюджет в принципе не ограничен. Тогда ваша игра приобретает совсем другой рисунок, длительность и интенсивность.

Это все равно, что вы пришли заказывать банкет и когда рассказали, на сколько человек это надо посчитать и так далее, у вас могут спросить о том, сколько вы готовы на это потратить, чтобы не перебирать блюда и напитки, которые порвут ваш бюджет в хлам. Если же вы знаете, что у вас денег хватит не только на банкет, но и чтобы купить этот ресторан и несколько кабаков рядом, то и банкет, и все остальное – будут другими.

Так вот, проблема Порошенко в том, что даже у одного Коломойского денег больше, чем у него и даже с ним он не вытянет режима "аукцион".

Вопрос предвыборного бюджета формирует форму предвыборной кампании креатур этих игроков. Они могли позволить себе длинную игру и открыли финансирование даже не за месяцы до начала официальной предвыборной кампании, а пару лет назад. Уже были сформированы команды дорогих специалистов, которые разработали план и последовательность действий и вели его прямо до дня выборов.

Все это грандиозное мероприятие можно разбить на два уровня, собственно предвыборная кампания (тактика) с ее пиар средствами и теневыми структурами для их сопровождения, а второй уровень (стратегия) – направленный на манипуляции общего характера, которые и начались задолго до выборов.

Стратегическая задача обязательно сводится к двум компонентам – уничтожение рейтинга оппонента и создание условий для резкого рейтинга роста своего кандидата. Поскольку эти мероприятия начинаются задолго до выборов, то уследить причинно-следственную связь, не всегда возможно.

Начнем с понижения рейтинга оппонента. Сначала изучается его электоральная база, которую можно условно назвать "патриотами" и выделяются группы по интересам, после чего, под разными предлогами, эти группы противопоставляются тому, кого они избрали в 2014 году.

Профит здесь в том, что отдельные группы "патриотов", различными, часто – монетарными способами, поднятые на протест против власти, идут под названиями, флагами и символикой патриотов и в конце концов обесценивают все то, что связывало людей единым понятием "Майдан". Одни с тризубами и другие, одни с жовто-блакитними прапорами и другие – тоже.

В итоге, у остальной части населения уничтожается ассоциация всего этого с тем, что было добыто кровью в 2014 году. Причем, этого не смогла сделать российская пропаганда, но это с успехам сделали Лещи, Лушпайки, Карлсоны, Гади и прочие.

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Для той части населения, которая не принимала активного участия в этих событиях, но сочувствовала идеям Майдана, это стало пустым и надоедливым звуком. Это – стратегические цели и их вполне удалось достичь даже без проституированных СМИ, а прямым действием тех, кто в глазах окружающих ассоциировался с Майданом.

Пороху просто нельзя было решить задачу. Часто населения думает не головой, а телевизором и телек работал и работает против него. Все эти факторы говорят о том, что правильной тактикой предвыборной борьбы для Порошенко было обеспечить себе выход во второй тур в принципе. Эта задача – достигнута. Часть задачи решена и вторая часть выглядит уже не столь неподъемной.

Все видели реакцию Порошенко на результаты экзит-полла. Он действительно выглядел счастливым и мы можем только догадываться о причинах того, почему он светился как новогодняя елка.

Думаю, что это было не только выражение эмоций после того, как удалось обрушить более чем миллиардную (в долларах) операцию по вытеснению из второго тура, но и потому – с кем он туда вышел. Согласно тому алгоритму решения задач, наверное у Порошенко стояла простая задача – выйти во второй тур и плевать, с какими процентами, поскольку во втором туре действуют иные расклады и инструменты. Это – удалось, но вышел он туда с оптимальным оппонентом и это было – бонусом.

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