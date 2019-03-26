На исходе предвыборной кампании в Украине, "Вашингтон пост" вышла с обзором ситуации, который получился несколько одно боком. Видимо задача была поставлена, аналитики отработали и выдали то, что у американцев никак не укладывается в голове и что стало предметом детального изучения.

Для американцев понятно, что президент – бубличная персона по определению и потому, претендовать на этот пост может лишь публичный политический деятель, который прошел довольно долгий путь и проявил себя в различных ситуациях. Именно те качества, которые он демонстрировал публично, становятся определяющими для того, чтобы определиться, кто именно нужен США на вершине власти именно в этот момент.

Количество президентов с двойными каденциями показывает, насколько точно был угадан соответствующий претендент. Впрочем, одна каденция не всегда означает явную ошибку. Просто ситуация в стране и мире могла измениться настолько, что именно этот персонаж не вписывается в нее никак.

Но тут возникает вопрос о том, кто же фильтрует этих кандидатов и где они проявляют себя именно как политические деятели. Двухпартийная система политического каркаса США как раз и является этим фильтром и лифтом, одновременно. Это не позволяет вынырнуть какому-то черту из табакерки и ринуться в первое кресло страны.

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Причем, это отнюдь не означает, что не может возникнуть независимый кандидат. Подобное случалось не раз и не два. Однако американский избиратель не переоценивает своих возможностей и не желает рисковать, избирая кота в мешке, а доверяет это партиям, которые десятки лет как-то справлялись с этими обязанностями, а нынешний статус Америки говорит о том, что справлялись они отнюдь не плохо.

То есть, первичный фильтр отсеивает откровенных долбоюношей, неадекватов и просто идиотов. Еще относительно молодой человек вливается в партийную жизнь и с самого низу начинает делать свою карьеру, проявляя себя перед однопартийцами. Если результаты этой работы положительны, такой человек обретает начальный авторитет и его постепенно начинают продвигать наверх.

В процессе этого движения, он занимает посты со все большими полномочиями и возможностями и демонстрирует свое отношение к своему новому статусу. Если все идет хорошо, он в конце концов может оказаться в кресле сенатора, конгрессмена, губернатора или главы федерального ведомства, где он себя проявляет уже в крупном масштабе. Вот на этом уровне уже и формируется пулл деятелей, которых партия рассматривает как возможных кандидатов в президенты.

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С приближением предвыборной кампании, партии проводят "праймериз", внутрипартийные выборы, где из актуальных кандидатов выбирают одного, которого партия и выставит на выборы, в паре с кандидатом в вице-президенты. Далее – общие выборы, когда так отобранные кандидаты от обеих партий, встречаются между в борьбе между собой, за пост президента.

К этому моменту, оба претендента уже являются закаленными политическими бойцами, с обширным опытом государственной деятельности и безусловно – готовы к публичной борьбе и публичной работе. Дебаты – желанное событие для обоих претендентов, поскольку они перед всей нацией или перед всем электоратом, соревнуются именно в публичной области. А это значит, что каждый из кандидатов уверен в своем шкафе, из которого не вывалится куча скелетов, они умеют вести публичные дебаты и используют их для того, чтобы убедить избирателя голосовать именно за него, а не за оппонента.

Причем, средства ведения полемики ограничены не только законодательно, но и что не менее важно – этическими принципами. Откровенно лить помои на оппонента можно, только вот в этом случае ты проиграешь морально-этическую гонку. Поэтому, эти инструменты просто опасно использовать.

Так что дебаты демонстрируют избирателю остроту ума претендентов, умение держать удар и безусловно – опыт государственной деятельности, поскольку именно этим он и призван заниматься ближайшие четыре года.

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В этой связи, "Вашингтон пост" с тихим ужасом наблюдает за персонажами нашего предвыборного цирка. Им в голову не приходит, что какой-то идиот действительно может построить свою программу на лозунге "хочешь стать женой президента?". Подобный персонаж у них не прошел бы самый первый фильтр и если бы он всерьез предложил подобный лозунг для избирательной кампании, ему бы вызвали коллег Зигмунда Фрейда. Тут дело не в том, что сам лозунг идиотский, а в том, какой ход больных мыслей, в голове пациента, привел его к такой формуле.

Еще больше их поражает, что в президенты двинулся комик. В Америке такого кандидата к политике не подпустили бы.

Поэтому американское издание не понимает, как такой трэшак может происходить в европейской стране. Там с тревогой смотрят на страну, которая Майданом когда-то рванула к цивилизации.

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