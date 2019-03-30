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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

А чего это россияне погрузились в предвыборную лихорадку в нашей стране?

5.4тЧитати матеріал російською

Поскольку все, что можно было сказать о выборах и перед выборами – сказано, теперь можно обратить внимание на то, что происходит вокруг них, за пределами Украины. В связи с этим – три небольших наблюдения.

№1

С большей или меньшей регулярностью, в поле зрения автора попадает некая семейная пара. Они являются прямым и четким воплощением старой совковой шутки, звучащей примерно так:

"- Опять хочу в Париж!

– Ты уже была в Париже?

– Нет, но уже хотела".

В общем, они часто обсуждают то, как они поедут в Европу, и возможно, даже попробуют там поработать. Эти разговоры идут года три подряд. Сначала они рассказывали о том, что кому-то отказали в визе и это все сложно, но теперь у них – биометрические паспорта и виз не нужно. Потом – что трудно собрать денег на дорогу, но за это время прошло несколько волн распродаж билетов лоукостеров, когда до городов Польши или Германии можно добраться практически за копейки. А кроме того, теперь можно дешево доехать в ту же Польшу или Чехию на автобусе.

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Но воз и ныне там, сиянье мечт не прекращается, и медитация о поездках в Европу продолжается примерно в том же ключе. Но нам интересен другой момент, в этой пьесе. Они регулярно смотрят видео о том, как кто-то куда-то путешествовал и рассказывал о том, как там все было. Насколько можно понять, речь идет о какой-то российской передаче. Там рассказывают где, что и сколько стоит. Так вот, вместо самих путешествий, они смотрят о путешествиях.

№2

Недавно, может с неделю назад, с удивлением обнаружил нечто совершенно для себя новое. Те, кто пользуется услугами метрополитена и их заносит в поезд в час пик, представляют плотность пассажиров, находящихся в вагоне. Часто, просто невольно видишь то, что делают люди в своих телефонах. И вот автор обнаружил, что очень много взрослых мужиков, лет за 30 по виду, играются в игрушку типа "танчиков".

Автор отнюдь не осуждает подобные вещи. В конце концов, тупо стоять в вагоне – тоже не комильфо. Более того, снобистски ставить себя в пример с третьим фортепианным концертом Бетховена в наушниках – не намерен, но танчики… Сейчас, когда в стране – война, найти сатисфакцию своему желанию пострелять – проще простого.

Причем, это можно сделать с учетом резко улучшившегося материально-технического уровня армии, и плюс к тому, вполне достойному денежному содержанию военнослужащих. Нет, лучше танчики на телефоне.

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№3

Вчера и позавчера, российские средства пропаганды ринулись в последний предвыборный рывок. Там крутят ролики военных преступников Поречникова и Охлобыстина, демонстрируют пламенные речи, начиная от Жириновского и кончая какими-то менее известными дегенератами. Даже на их "оппозиционном" "Эхе" – и там речь идет о выборах. Там обсуждаются кандидатуры, называется идеальный кандидат, и те, кто тоже устроит их, и один, который категорически не устраивает, и по их мнению, ни в коем случае не должен победить.

Но вот что интересно, они погрузились в предвыборную лихорадку не в своей, а в чужой стране. Все эти словесные, эпистолярные и визуальные перлы почему-то посвящены выборам, в которых они не принимают участия, и по большому счету, они для россиян виртуальны.

Более того, в прошлом году они избирали собственного президента, который привычно не участвовал ни в дебатах, не бросался на разрыв к журналистам, и просто – не огласил своей предвыборной программы, и это ни на йоту не смутило всех тех персонажей, которые сейчас вылазят из кожи. Все собственные выборы они сидели как петухи на насесте и даже ни разу не кукарекнули.

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Никакой предвыборной интриги, никаких разоблачений, никаких дебатов, драк или чего-то, что может показать живость этих выборов – не было. Все эти деятели ходили по стойке смирно, боясь кашлянуть, и только чужие выборы вызвали у них уже давно умершую эрекцию. В общем, глядя на реакцию видных деятелей из РФ, приходишь к выводу о том, что они выродились в политических онанистов, которые имитирую акт соития, глядя на чужие фотки или видео.

Они уже просто забыли, что такое настоящие выборы, и понимают, что на их веку у них такого уже не будет. Они завидуют нам и усиленно онанируют всеми этими Поречниковыми и Жириновскими. Это все, на что они способны.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Shestopalov Denis, Чмо пуйловское - а чего это тебя вспучило? Иди нах - без тебя и тебе подобных здесь ВОНЯТЬ НЕ БУДЕТ
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Насчет "настоящих выборов", спасибо, насмешил. У вас будет числиться перзидентом тот, кого назначат из Госдепа, а править все равно будут американцы.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
"А чего это россияне погрузились в предвыборную лихорадку в нашей стране?" Все просто: так получилось, что вы, дебилы, оккупируете часть русской земли. И среди вас живут наши соотечественники. Поэтому мы следим за вашим дурдомом на выезде.
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