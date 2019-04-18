По моему мнению, катастрофическое падение рейтинга Порошенко связано не только с допущенными им ошибками. Да, ошибки серьезные. Есть много незакрытых вопросов — по Екатерине Гандзюк, коррупции, делам Майдана и так далее. Но главная причина проигрыша в другом.

Имя Порошенко связано с войной, Порошенко и война — практически синонимы. Не все люди готовы признать, что война — продукт России. Но даже те, кто признают это, все равно считают, что Порошенко мог бы решить эту проблему — при желании.

Петр Порошенко

Люди бессознательно хотят избавиться от Порошенко, чтобы закончить войну. Счет, предъявленный президенту обществом, не совсем соответствует реальности. Мне кажется, что у него не было большого маневра для действий. Из того, что он мог сделать, — он сделал.

Проблема Порошенко в том, что он неискренний. Он постоянно играет какую-то роль и это чувствуется. Он демонстрирует не то, что у него внутри. Это ему сильно подпортило отношения с социумом. То, что он пытается играть на поле Зеленского — шутить, “стендапить”, использовать сленг — только усиливает впечатление неискренности и претензии к нему. Проблема не в том, что Порошенко не предложил молодежи какие-то шаги, а в том, что молодежь ему не верит.

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