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Звинувачують Порошенка: у Зеленського пояснили його зухвалість в ефірі "Права на владу"

22тЧитати матеріал російською

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виправдався за суперечку політика з президентом України Петром Порошенком в ефірі програми "Право на владу".

Він списав все на надмірну емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу. Пояснення Разумков озвучив під час перерви програми на телеканалі "1+1", пише УНІАН.

За словами Разумкова, Зеленський сам собою дуже емоційна людина, і "це бачили вже багато людей".

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"Але питання в іншому — якби наші телеглядачі зіткнулися з тим обсягом бруду, який щодня, щохвилини виливається на нього, на сім'ю, на близьких, на людей, які його підтримують, і людей, які за нього проголосували, то вони були би ще більш емоційні і більш жорсткі у висловлюваннях", — сказав спікер штабу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1". Однак той відповів відмовою, заявивши, що вже летить у Париж для зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоДмитро Разумков
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
Так этот "кандидат" еще и "стрессонеустойчивый"?, - браво, разумков, оправдания засчитаны! Он бы еще сказал, что это ломка виновата - хоть как-то было бы похоже на правду. Может пора уже отказываться от этой "крейды"? Завязывай...Те!
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
А у зеленого, как всегда язык в жопу затянуло!!Это тебе не по сценарию голобородько цитировать...кукловоды не успели...
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Lenivenko Gennadiy
Lenivenko Gennadiy
А Зеленский жив? Он хоть что-то сам может прокомментировать?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Lenivenko Gennadiy, он улетел! Но обещал вернуться. А пока ему слова пишут.
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