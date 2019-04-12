Звинувачують Порошенка: у Зеленського пояснили його зухвалість в ефірі "Права на владу"

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виправдався за суперечку політика з президентом України Петром Порошенком в ефірі програми "Право на владу".

Він списав все на надмірну емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу. Пояснення Разумков озвучив під час перерви програми на телеканалі "1+1", пише УНІАН.

За словами Разумкова, Зеленський сам собою дуже емоційна людина, і "це бачили вже багато людей".

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"Але питання в іншому — якби наші телеглядачі зіткнулися з тим обсягом бруду, який щодня, щохвилини виливається на нього, на сім'ю, на близьких, на людей, які його підтримують, і людей, які за нього проголосували, то вони були би ще більш емоційні і більш жорсткі у висловлюваннях", — сказав спікер штабу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1". Однак той відповів відмовою, заявивши, що вже летить у Париж для зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном.

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