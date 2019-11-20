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20 листопада • оновлено в 23:54
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Зеркаль залишить МЗС: дипломат прояснив наслідки для України

3.4т
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Вочевидь, в МЗС України уже почали шукати заміну заступниці міністра Олені Зеркаль, яка найближчим часом планує піти з посади.

Таку думку висловив директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ Сергій Корсунський в ефірі ObozTV. Він наголосив, що "замінити такого класного фахівця буде нелегко".

Корсунський висловив сумніви, що в самому міністерстві знайдуться професіонали, які змогли би претендувати на місце Зеркаль.

"Але в структурі МЗС – якщо не в центральному апараті, то за кордоном – у нас є кваліфіковані юристи-міжнародники, які можуть бути залучені до цієї роботи. Я думаю, пошук уже проводиться. Всі прекрасно розуміють наслідки цього звільнення", – зазначив він.

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За прогнозами дипломата, нового заступника міністра з питань європейської інтеграції можуть представити в січні 2020 року. Він нагадав, що в грудні в західних країнах розпочинаються "різдвяні канікули", тому певний час у запасі ще залишається.

Корсунський звернув увагу, що саме Зеркаль представляє позицію Києва у справах "Україна проти Росії" в міжнародних судах.

"Викладати правильно аргументи, правильно підбирати терміни, слова, посилання на конвенції, на нюанси, які стосуються справи – це дуже важливо. Нам, неспеціалістам з міжнародного права, видається очевидним: є агресор, є війна, втрати... І нам здається, що кожен суд це легко візьме до уваги. Насправді, це не так", – пояснив він.

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Експерт додав, що робота Зеркаль та її команди дуже серйозна і кропітка, яка "тягнеться місяцями, якщо не роками".

"Юристи формулюють буквально кожне слово, розглядають його під рентгеном. Дискутують між собою, щоб усе це викласти в суді... Наскільки я розумію, команда, яка працювала разом із Зеркаль, настільки майстерно навчилася це робити, що ми отримуємо позитивні результати. Замінити такого класного фахівця – нелегко. Але що робити, якщо вона так вирішила. А наші позиції треба відстоювати", – розповів Корсунський.

Олена Зеркаль представляє позицію України в міжнародних судах

Олена Зеркаль представляє позицію України в міжнародних судах

facebook.com/lana.zerkal

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олена Зеркаль заявила, що залишить свою посаду одразу після процесуальних слухань в Гаазі за новим арбітражем, пов'язаним із захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року. Своє рішення Зеркаль пояснила тим, що "не може чинити опір (Росії. – Ред.), будучи дипломатом всередині МЗС, яке виконує рішення президента".

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Автор
Наталя Глазова Наталя Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Корсунський Олена Зеркаль
Місце
Україна
Теги
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі Міжнародний суд ООН Міністерство закордонних справ України
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Поняла, что пластинка про "российскую агрессию" больше не прокатывает.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Есть мнение: заменить такого классного специалиста будет нелегко! Но уверен, что сейчас в Европе таких специалисток из Украины, владеющих языком - ТЫСЯЧИ!!
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