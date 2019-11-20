Зеркаль залишить МЗС: дипломат прояснив наслідки для України

Вочевидь, в МЗС України уже почали шукати заміну заступниці міністра Олені Зеркаль, яка найближчим часом планує піти з посади.

Таку думку висловив директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ Сергій Корсунський в ефірі ObozTV. Він наголосив, що "замінити такого класного фахівця буде нелегко".

Корсунський висловив сумніви, що в самому міністерстві знайдуться професіонали, які змогли би претендувати на місце Зеркаль.

"Але в структурі МЗС – якщо не в центральному апараті, то за кордоном – у нас є кваліфіковані юристи-міжнародники, які можуть бути залучені до цієї роботи. Я думаю, пошук уже проводиться. Всі прекрасно розуміють наслідки цього звільнення", – зазначив він.

За прогнозами дипломата, нового заступника міністра з питань європейської інтеграції можуть представити в січні 2020 року. Він нагадав, що в грудні в західних країнах розпочинаються "різдвяні канікули", тому певний час у запасі ще залишається.

Корсунський звернув увагу, що саме Зеркаль представляє позицію Києва у справах "Україна проти Росії" в міжнародних судах.

"Викладати правильно аргументи, правильно підбирати терміни, слова, посилання на конвенції, на нюанси, які стосуються справи – це дуже важливо. Нам, неспеціалістам з міжнародного права, видається очевидним: є агресор, є війна, втрати... І нам здається, що кожен суд це легко візьме до уваги. Насправді, це не так", – пояснив він.

Експерт додав, що робота Зеркаль та її команди дуже серйозна і кропітка, яка "тягнеться місяцями, якщо не роками".

"Юристи формулюють буквально кожне слово, розглядають його під рентгеном. Дискутують між собою, щоб усе це викласти в суді... Наскільки я розумію, команда, яка працювала разом із Зеркаль, настільки майстерно навчилася це робити, що ми отримуємо позитивні результати. Замінити такого класного фахівця – нелегко. Але що робити, якщо вона так вирішила. А наші позиції треба відстоювати", – розповів Корсунський.

Олена Зеркаль представляє позицію України в міжнародних судах facebook.com/lana.zerkal

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олена Зеркаль заявила, що залишить свою посаду одразу після процесуальних слухань в Гаазі за новим арбітражем, пов'язаним із захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року. Своє рішення Зеркаль пояснила тим, що "не може чинити опір (Росії. – Ред.), будучи дипломатом всередині МЗС, яке виконує рішення президента".

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