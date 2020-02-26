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26 лютого • оновлено в 09:06
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Зеркаль назвала спосіб повернути вкрадений Крим через суди

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Україна може повернути анексований Крим через міжнародні суди, якщо росіяни погодяться розглядати цю справу саме в них.

Про це розповіла колишня заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у інтерв'ю "Європейській правді". За її словами, повертати Крим "нам не потрібно, оскільки де-юре це й зараз територія України. Його можна тільки повернути під фактичний український контроль.

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Повернення Криму Україні

Повернення Криму Україні

Ілюстрація

"Ми ж не можемо передбачити, що трапиться через рік або через 10 років. Ми ж не говоримо, що це має трапитися негайно і більше ніяк! Скільки років триває окупація Північного Кіпру? З 1974 року. Тому часом цей процес дуже тривалий", – сказала вона, оцінюючи перспективу.

Зеркаль наголосила, що Київ судиться з Росією там, де у нього є можливість захистити права України, відновити їх, а потім отримати компенсацію за їхнє порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арбітражний трибунал, який був сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), визнав свою юрисдикцію розглядати справу України проти Росії щодо Азовського моря та Керченської протоки.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
Міжнародний суд ООН
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Крым уже вернули , весной 2014- го , без всяких судов .., так что расслабься , девочка ... )))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Да успокойтесь уже, Крым не вернётся. В него уже вложены миллиарды и вы думаете всё так просто отдадут ?
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Во дypa то. Да Зеркаль может через зaдницy вывернуться, вот только это ни коим образом не вернет вам непpaведно полученное благодаря Хрущеву. Так что, зaткнитecь уже со своим нытьeм, чисто пoбиpушки - нoют и нoют, да еще деньги клянчaт.
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