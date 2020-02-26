Зеркаль назвала спосіб повернути вкрадений Крим через суди

Україна може повернути анексований Крим через міжнародні суди, якщо росіяни погодяться розглядати цю справу саме в них.

Про це розповіла колишня заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у інтерв'ю "Європейській правді". За її словами, повертати Крим "нам не потрібно, оскільки де-юре це й зараз територія України. Його можна тільки повернути під фактичний український контроль.

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Повернення Криму Україні Ілюстрація

"Ми ж не можемо передбачити, що трапиться через рік або через 10 років. Ми ж не говоримо, що це має трапитися негайно і більше ніяк! Скільки років триває окупація Північного Кіпру? З 1974 року. Тому часом цей процес дуже тривалий", – сказала вона, оцінюючи перспективу.

Зеркаль наголосила, що Київ судиться з Росією там, де у нього є можливість захистити права України, відновити їх, а потім отримати компенсацію за їхнє порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арбітражний трибунал, який був сформований відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), визнав свою юрисдикцію розглядати справу України проти Росії щодо Азовського моря та Керченської протоки.

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