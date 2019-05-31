Зеленський пообіцяв незалежність НАБУ і САП: у чому справа

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, на зустрічі обговорювали поліпшення взаємодії антикорупційних органів і пошук шляхів підвищення ефективності їхньої роботи.

Зеленський зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їхню діяльність.

Зеленський зустрівся із Ситником і Холодницьким Прес-служба Адміністрації президента

За його словами, наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником здатності САП і НАБУ відповісти на очікування українців.

Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру з удосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський доручив МЗС проінформувати Раду Європи і ООН про повноваження НАБУ безпосередньо співпрацювати з іноземними антикорупційними органами.

Також у перші 100 днів президентства Зеленського його команда має намір провести "аудит держави", щоб "зрозуміти, в якому вона стані" і якими ресурсами володіє.

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