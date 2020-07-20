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Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

Кирило Лютий
Політика
31,6 т.

  • Зеленський виступив проти подачі води в окупований Крим

  • Нардеп Яременко заявив, що позиція президента була вкрай переконливою

  • Окупанти Криму раніше визнали, що води катастрофічно не вистачає

Зеленський проти відновлення подачі води в окупований Крим

Зеленський проти відновлення подачі води в окупований Крим.

Президент України Володимир Зеленський виступив проти подачі води в окупований Росією Крим.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко в Facebook у понеділок, 20 липня.

"Я проти – так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє запитання про своє ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", – повідомив він.

Яременко зазначив, що у нього не залишилося враження, ніби президент щось недоговорив.

Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

Зеленський озвучив свою позицію щодо подачі води до Криму

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом. Окупанти поскаржилися, що води в Севастополі вистачить до листопада.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна не буде поставляти до Криму воду, оскільки це проблема Росії як держави-окупанта, вона сама повинна нести за це відповідальність.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зазначив, що постачання води в окупований Росією Крим можуть відновити тільки після того, як півострів знову стане українським.

УкраїнаАнексія КримуВолодимир ЗеленськийБогдан Яременко
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