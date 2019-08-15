Вибори в Раду визнають незаконними? Юрист оцінив гучний позов

Позов в Верховний Суд про визнання позачергових парламентських виборів 21 липня незаконними не має юридичних підстав.

Зокрема, немає підстав стверджувати, що нинішня версія Конституції України є неофіційною. Таку думку OBOZREVATEL висловив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Він прокоментував позов, який подав до Верховного Суду житель Вінниці Сергій Щетинін, в якому він стверджує, що Конституційний суд при ухваленні рішення по виборах керувався "неофіційною" версією Основного Закону, оскільки вона не була вчасно опублікована в офіційних виданнях.

Виборча дільниця, ілюстрація https://ua.news

"Це безпредметна розмова. Ми користуємося цією версією Конституції вже не перший рік, і раптом якийсь житель Вінниці заявив, що вона неофіційна. Це смішно", – заявив юрист.

У той же час він зауважив: "У нас демократична держава, і кожен громадянин має право користуватися своїм вільним часом на власний розсуд".

Як писав OBOZREVATEL, Верховний Суд відкрив провадження за позовом жителя Вінниці Сергія Щетиніна про визнання позачергових парламентських виборів 21 липня незаконними і скасування їх результатів. У своєму позові Щетинін заявив, що Конституційний Суд, приймаючи рішення про визнання указу президента про розпуск Верховної Ради і проведення 21-го липня позачергових парламентських виборів, керувався неофіційною версією Конституції, яка знаходиться у вільному доступі на сайті zakon.rada.gov.ua, проте так і не була вчасно опублікована в офіційних виданнях, як того вимагає Основний закон.

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