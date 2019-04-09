|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Як при Януковичі": Гриценка обурила агітація з Путіним

1.1тЧитати матеріал російською

Екс-кандидат у президенти Анатолій Гриценко обурився політичною агітацією у другому турі президентських виборів, в якій фото одного з кандидатів протипоставили президенту Росії Володимиру Путіну.

За його словами, штаби кандидата від чинної влади такою рекламою свідомо розколюють країну навпіл. Про це Гриценко написав у Facebook.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Гриценко зазначив, що у 2004 році це робили російські технологи в штабі Януковича, а зараз так само чинить нинішня влада.

"Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів. Це образа і зневага на адресу й тих 1306450 людей, які проголосували за мене. Моєї реклами такого змісту ви не бачили і не побачите ніколи! Вибори виборами, але не посада важлива і не за будь-яку ціну – країна і її майбутнє мають бути на першому місці", – написав екс-кандидат у президенти.

Новини
Гриценко: Порошенко намагався домовитися про підтримку у другому турі
Політична агітація

Політична агітація

Facebook Анатолія Гриценка

Гриценко вважає, що така "ганебна й руйнівна для країни реклама" не допоможе чинній владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко особисто зустрівся з кандидатом у президенти України й шоуменом Володимиром Зеленським і поділився своїми думками після зустрічі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки