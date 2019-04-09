"Як при Януковичі": Гриценка обурила агітація з Путіним

Екс-кандидат у президенти Анатолій Гриценко обурився політичною агітацією у другому турі президентських виборів, в якій фото одного з кандидатів протипоставили президенту Росії Володимиру Путіну.

За його словами, штаби кандидата від чинної влади такою рекламою свідомо розколюють країну навпіл. Про це Гриценко написав у Facebook.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Гриценко зазначив, що у 2004 році це робили російські технологи в штабі Януковича, а зараз так само чинить нинішня влада.

"Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів. Це образа і зневага на адресу й тих 1306450 людей, які проголосували за мене. Моєї реклами такого змісту ви не бачили і не побачите ніколи! Вибори виборами, але не посада важлива і не за будь-яку ціну – країна і її майбутнє мають бути на першому місці", – написав екс-кандидат у президенти.

Політична агітація Facebook Анатолія Гриценка

Гриценко вважає, що така "ганебна й руйнівна для країни реклама" не допоможе чинній владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко особисто зустрівся з кандидатом у президенти України й шоуменом Володимиром Зеленським і поділився своїми думками після зустрічі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!