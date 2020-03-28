Від коронавірусу в Україні вилікувався перший нардеп

Депутата Верховної Ради Олександра Лукашева (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від коронавірусу.
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Про це LB.ua стало відомо з власних джерел 27 березня. Зазначається, що лікування Лукашев проходив разом із колегами з парламенту – Сергієм Шаховим і Сергієм Вельможним.
Олександр Лукашев
Колаж
Лукашев займає пост першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.
Лукашев у лікарні
Соцмережі
Нагадаємо:
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у Лукашева виявлено коронавірус.
За інформацією ЗМІ, наявність інфікування 22 березня підтвердив тест методом полімеразної ланцюгової реакції.
Сам політик раніше заперечував, що хворий на COVID-19. Він заявив, що в період лютого-березня за кордоном не перебував, на погоджувальній раді 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня не був.
Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 інфікувалися й інші народні депутати. Сергій Шахов (група "Довіра") став першим хворим на Київщині. Також захворіла його дружина. Політика госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.
Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко, у якого підтвердився коронавірус, зараз проходить планове лікування.
Депутат Вікторія Гриб повідомила, що коронавірус підтверджений також у позафракційного нардепа Сергія Рудика.
28 березня стало відомо, що у позафракційного народного депутата Ганни Скороход підтвердили зараження COVID-19.
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