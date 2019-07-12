Вибори в Раду: список партій, рейтинги, коли і як проголосувати

21 липня 2019 року в Україні пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради. Дата виборів до Ради була призначена указом президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

На цих виборах буде діяти змішана система з мажоритарними округами і закритими пропорційними списками. Прохідний бар'єр для партій, як і раніше, складе 5%.

Список партій в офіційно затвердженому бюлетені виглядає так:

Бюлетені для голосування на виборах у Раду

Рейтинг партій на виборах 2019

Численні соцопитування, проведені низкою організацій, вже вибудували попередній рейтинг партій. В першоу трійку всі ставлять партію Володимира Зеленського "Слуга народу" і "Опозиційну платформу – За життя". За третє місце зі змінним успіхом борються політичні сили Петра Порошенка "Європейська солідарність" і Юлії Тимошенко "Батьківщина".

Результати виборів

Національний екзит-пол 21 липня проведуть три центри: Фонд "Демократичні ініціативи Ілька Кучеріва", КМІС і Центр Разумкова.

Попередні підсумки національного екзит-полу, виходячи з даних на 18:00, будуть озвучені на прес-конференції по завершенню голосування. Остаточні результати екзит-полу станом на 20:00 (закінчення голосування, закриття виборчих дільниць) стануть відомі 21 липня о 23:00.

Далі Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язана підрахувати всі голоси і скласти протоколи до п'ятого серпня 2019 року. Офіційні результати виборів публікуються в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" не пізніше 9 серпня.

Нова Верховна Рада повинна зібратися на свою першу сесію не пізніше 9 вересня. На дебютному засіданні нового скликання новоспечені народні депутати складуть присягу і отримають відповідні повноваження.

Головні події передвиборчої кампанії

ЦВК представила новий дизайн бюлетенів для виборів в Раду. У комісії також заявили, що друк бюлетенів йде повним ходом.

Парламентські вибори 2019 року стануть рекордними за кількістю представників шоу-бізнесу, які балотуються в народні депутати.

Правила голосування

Виборчі дільниці відкриються по всій території України в неділю, 21 липня, о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.

Волевиявлення буде відбуватися в спеціально обладнаній для цього кабінці або кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабінці для голосування може перебувати тільки один виборець. Втім, з собою можна взяти дитину, якщо його немає з ким залишити і він неповнолітній.

Фотографувати свій або чужі бюлетені категорично заборонено.

Що робити, якщо ви помітили порушення на виборах

У разі фіксації порушення виборчого процесу, ви можете повідомити про нього спостерігачам, членам виборчої комісії або співробітникам поліції, які знаходяться на виборчій дільниці або біля нього.

Порушення на виборах до Верховної Ради

Спостерігати за дотриманням законності і фіксувати порушення на дострокових парламентських виборах в Україні будуть двадцять організацій. Серед них:

ГО "ОПОРА".

"АвтоЄвроСила".

"Міжнародний антикримінальний альянс".

Крім того, своїх спостерігачів надішле Міжнародна комісія з прав людини, Національний демократичний інститут міжнародних відносин, Міжнародний конгрес українців та інші міжнародні організації.

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