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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Курйози

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

27.2т Читати матеріал російською

Український сегмент Facebook підірвала фотографія чоловіка, який зняв штани в кабінці для голосування. Хто першим розмістив відповідний знімок, невідомо, проте він викликав небувалий ажіотаж у мережі.

Як відомо, 21 липня в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Більшість користувачів зійшлися на думці, що фото було зроблено саме на одній з виборчих дільниць України (дивіться також добірку найбільш відвертих фото сміливця).

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

За інформацією ТСН із посиланням на HLN, історія віральной фотографії інша. Вона була зроблена 26 травня в бельгійському місті Антверпен під час виборів до Європейського парламенту. На знімку – 31-річний Нільс Делейні, який таким чином вирішив підняти настрій своєму викладачеві з релігієзнавства.

Виборець зі спущеними штанами

Виборець зі спущеними штанами

Facebook Nielske Deleyn

Чоловіки випадково зустрілися на виборчій дільниці. Нільс попросив викладача сфотографувати його в кабінці.

"Щоб кинути йому виклик і підняти настрій, я опустив штани, як тільки зайшов у кабінку. Раптова ідея. Я не планував це. Я думаю і сподіваюся, що люди в більшості своїй зрозуміли, що це жарт. Мій викладач із релігієзнавства, до речі, дуже реготав, і атмосфера на виборчій дільниці відразу стала веселіша", – пояснив хлопець.

"Якщо політики скидають штани за кожен голос перед виборами, то чому я не можу цього зробити?" – підсумував він.

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Скріншот

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Скріншот

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Скріншот

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Скріншот

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Скріншот

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Instagram nielstagrammm

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

Instagram nielstagrammm

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній із виборчих дільниць під час проходження парламентських виборів в Україні помітили каструлю-сейф.

Про всі порушення і скандали в день виборів 21 липня можна прочитати тут.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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bobin robin
bobin robin
член команды
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Livesey David
Livesey David
А куди тут член сунути?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ебнутые
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