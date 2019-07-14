Вибори в Раду 2019: рейтинг партій і дані соцопитувань

Національний екзит-пол на позачергових виборах в український парламент 21 липня проведуть три центри: Фонд "Демократичні ініціативи Ілька Кучеріва", КМІС і Центр Разумкова.

Попередні підсумки національного екзит-полу, виходячи з даних на 18:00, будуть озвучені на прес-конференції по завершенню голосування (20:00). Остаточні результати екзит-полу станом на 20:00 (закінчення голосування, закриття виборчих дільниць) стануть відомі 21 липня о 23:00.

Тим часом, соцопитування передвиборних настроїв населення проводяться рядом соціологічних центрів. Найвідомішими серед них є група "Рейтинг", Research & Branding Group, Info Sapiens (колишня GfK Ukraine), КМІС, Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень імені Олександа Яременка.

Так, група "Рейтинг" називає трійкою лідерів на парламентських виборах партію Володимира Зеленського "Слуга народу" - 37,3%, "Опозиційну платформу – За життя" 8,9%, і "Європейську солідарність" Петра Порошенко – 6,3%. Також, згідно з їхньою інформацією, до Верховної Ради проходять "Голос" Святослава Вакарчука – 5,2% і "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 5,1%

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Соцопитування КМІС також виводять у трійку лідерів рейтингу партії "Слуга народу" - 32,1%, "Опозиційна платформа – За життя" - 7,8%, "Європейська солідарність" - 5,4%.

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А ось рейтинги від Research & Branding Group дещо відрізняються. Хоча і тут перше місце займає "Слуга народу" з 44,8%, а друге "Опозиційна платформа – За життя" з 9,6%, але третє місце соціологічний центр віддає ВО "Батьківщина" - 8,4%. "Голос" Вакарчука R&B Group ставить на четверту позицію рейтингу партій з 7,8%, а політичну силу Петра Порошенка "Європейська солідарність" - на п'яте місце з 7% голосів.

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Останні дані соціологічного опитування компанії Info Sapiens виглядають таким чином:

"Слуга народу" - 43,4%.

"Європейська солідарність" - 9,7%.

"Опозиційна платформа - За життя" - 8,9%.

"Батьківщина" - 8,1%.

"Голос" - 7,6%.

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Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень імені Олександа Яременка у своєму спільному соціологічному дослідженні електоральних симпатій на перше місце ставлять партію "Слуга народу" – 41,6%, на друге – "Опозиційну платформу – За життя"– 13,7% і на третє місце "Європейську солідарність" – 8,5%. Також, згідно з їх соцопитуванням, у Верховну Раду проходять ВО "Батьківщина" з 7,7% і партія "Голос" з 7,5%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що партія "Слуга народу" впевнено лідирує у соцопитуваннях з колосальним відривом, в останні дні рейтинг політичної сили Володимира Зеленського почав знижуватися.

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