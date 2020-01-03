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3 січня • оновлено в 13:50
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Венедіктова задумала кардинально перебудувати ДБР: зібралася до Зеленського

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Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова заявила, що після вступу в нову посаду нею були зафіксовані порушення умов роботи слідчих органу. У зв'язку з цим вона має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про нову структуру відомства.

Про головні претензії вона розповіла у відеозверненні, яке опублікували на офіційному YouTube-каналі ДБР (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Венедиктова

Ірина Венедиктова

Скріншот відео

"Одразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою бюро виявлені істотні порушення як організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадрового і технічного забезпечення", – сказала Венедиктова.

Окремим пунктом вона виділила умови роботи слідчих: відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, а за наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б.

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"Що стосується роботи оперативних підрозділів, то маємо чотири управління, де більше року працюють тільки керівники управлінь. Про яку оперативно-розшукову роботу може йти мова?" – обурилася тимчасова в. о. директора ДБР.

Говорячи про перестановки у ДБР, Венедиктова акцентувала увагу на тому, що буде наполягати на створенні окремого управління у справах Майдану. Крім того, вона хоче збільшити кількість слідчих, які будуть розслідувати ці провадження.

Продовжуючи тему справ Майдану, в. о. директора ДБР підкреслила, що найближчим часом вирішиться питання з переходом прокурорів, які працювали з ними, з Офісу генерального прокурора в очолюване нею відомство.

Підсумовуючи, Венедиктова зазначила, що ДБР володіє провадженнями щодо правоохоронців і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо учасників Революції Гідності, що призвело до несанкціонованих затримань та взяття під варту.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Євромайдан
Особи
Ірина Венедиктова Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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