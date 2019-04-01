"Україною не торгуємо!" Зеленський поставив на місце помічника Путіна

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заявили, що він не піде на поступки Кремлю і буде відстоювати окуповані Донбас і Крим.

Цю позицію озвучили у відповідь на слова прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова про те, що "тема Криму для України закрита".

"Питання територіальної цілісності України не обговорюється і не може бути предметом дискусії", – розповів глава передвиборного штабу кандидата Іван Баканов у сюжеті "ТСН".

Володимир Зеленський economicsdivestment.blogspot.com

У Зеленського запевнили, що зроблять все можливе для припинення війни і повернення окупованих територій за допомогою переговорів за участі США і Великобританії.

Спростували також чутки про домовленості з Путіним.

"На жаль, нашому суспільству нав'язують думку, що Володимир – агент Кремля. Це маячня. У нього є чітка позиція з питань Донбасу і Криму. Володимир не торгує територіями. Україна була, є і буде цілісною державою", – підкреслив Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський розповів, якими будуть його перші слова при зустрічі з Путіним.

"Якщо зустрінусь, скажу: "Ну, нарешті-то ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і на Донбасі і допомагали на всьому їхньому страшному і огидному шляху?"– заявив кандидат у президенти.

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