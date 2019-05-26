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/Політика

У Рівному підлітків затримали за протест проти Зеленського: в Раді відреагували

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Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко обурена затриманням двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.

На своїй сторінці в Facebook вона написала, що збирається направити з цього приводу запит до Національної поліції.

"Висловлюю обурення затриманням двох неповнолітніх у Рівному. Готую запит в Нацполіцію", - повідомила Геращенко.

"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації мало не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями, і це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися учасники мітингу, це була демократія", - зазначила вона.

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За інформацією UA: Рівне, в суботу, 25 травня, 20-ти і 16-річні жителі Рівного проводили в центрі міста мітинг несанкціоновано.

"Тому працівники поліції склали на юнака і дівчину в присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Крім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей за ст.184 КУпАП", - йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.

У поліції ж заявили, що затримання не було, а відвідування відділення поліції відбулося для складання адмінматеріалів.

"Дівчину і юнака не затримували, а запросили до підрозділу для складання матеріалів про адміністративне правопорушення. Ми змушені були реагувати на правопорушення", - заявив начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський.

Як заявила сама учасниця мітингу, Дар'я Коцюруба, "головний (в поліції - ред.) прийшов і сказав мені, що я все-таки затримана, вони кричали на мене, тиснули, кілька разів говорили мені, що я зіпсувала їм день".

Адвокат Олександр Бражников зазначив, що в разі, якщо ознаки громадського заходу-акції відповідали мітингу, то складання протоколу за порушення порядку його проведення виглядає цілком обгрунтованим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні почалася боротьба петицій за і проти відставку щодо Зеленського: деякі українці зажадали відставки президента, після чого почався збір підписів на його підтримку.

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Особи
Ірина ГеращенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
мітингполіціяВерховна Рада України
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