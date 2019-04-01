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"Це буде рішення народу!" У Зеленського зробили гучну заяву про вступ у ЄС і НАТО

5.7тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пропонує провести референдум перед вирішенням питання про вступ України в НАТО і Європейський Союз.

Про це заявив політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи позицію штабу президента Петра Порошенка, що в другому турі виборів його повинні підтримати проєвропейські кандидати, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позиція щодо євроінтеграції відображена в програмі і виступах Володимира Зеленського. Ми рухаємося в Європу. Це вибір, який зробило українське суспільство. Єдине, до чого намагаються причепитися наші опоненти, це референдум", — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За словами Разумкова, референдуми перед вступом у НАТО і ЄС необхідні для того, щоб під час зміни влади ніхто не міг "відкотити назад", "це була ідея президента, бачення парламенту, ідея прем'єр-міністра, якогось окремого міністра або всього Кабінету міністрів".

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"Це буде рішення українського народу, оскаржити яке буде дуже-дуже важко", — підкреслив радник штабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
В Конституції України зафіксовано курс на НАТО і ЄС,з таким успіхом можемо провести референдум про доцільність всіх соціальних норм які і так майже не виконуються,чтобы при смене власти никто не мог "откатить назад".
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Махно Володимир
Махно Володимир
народу дай волю..так они сделают хлеб по 1 грн и бензин по 50 коп и 3 рабочих дня в неделю....а потом будут сидеть и сосать лапу без экономики..политики...бюджета и т п. нее Зеленскогонахуй! все, сливаем клоуна! поигрался и хватит!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Махно Володимир, вот почему те, кто не могут пояснить что означают слова "народ Украины" так любят злоупотреблять этими словами? Нравится выглядеть идиотами?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Без того, чтобы в стране имелось официальное определение народа это просто обезьянии ужимки. Пока официального определения "народ Украины" нет не только референдум нелегитимен, но и гарант недееспособен. Ведь как он гарантирует выполнение ст.5 Конституции где сказано, что народ власть, если пока народ неопределенное явление власть этого народа невозможно
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