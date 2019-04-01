"Це буде рішення народу!" У Зеленського зробили гучну заяву про вступ у ЄС і НАТО

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пропонує провести референдум перед вирішенням питання про вступ України в НАТО і Європейський Союз.

Про це заявив політконсультант і радник штабу Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи позицію штабу президента Петра Порошенка, що в другому турі виборів його повинні підтримати проєвропейські кандидати, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позиція щодо євроінтеграції відображена в програмі і виступах Володимира Зеленського. Ми рухаємося в Європу. Це вибір, який зробило українське суспільство. Єдине, до чого намагаються причепитися наші опоненти, це референдум", — сказав він.

Володимир Зеленський

За словами Разумкова, референдуми перед вступом у НАТО і ЄС необхідні для того, щоб під час зміни влади ніхто не міг "відкотити назад", "це була ідея президента, бачення парламенту, ідея прем'єр-міністра, якогось окремого міністра або всього Кабінету міністрів".

"Це буде рішення українського народу, оскаржити яке буде дуже-дуже важко", — підкреслив радник штабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Зеленський пообіцяв українцям сюрприз у виборчій кампанії в другому турі виборів.

Він також заявив про готовність до дебатів із чинним президентом і конкурентом Петром Порошенком.

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