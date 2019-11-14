"Треба домовлятися": Путін зухвало пригрозив Зеленському та висунув вимоги щодо Донбасу

Глава РФ Володимир Путін виступив за розведення військ по всій лінії фронту на окупованому Донбасі.

У четвер, 14 листопада, на пресконференції в Бразилії за підсумками саміту БРІКС Путін заявив, що вітає розведення біля Станиці Луганської, Золотого, Петровського та Богданівки.

"Там потрібно по всій лінії розвести. Хоча б щоб гармати не стріляли", – сказав Путін, додавши, що в разі повернення ЗСУ на попередні позиції, терористи "Л/ДНР" зроблять так само, але "це нікому не потрібно".

Він зробив лицемірну заяву про "формулу Штайнмаєра", яку Кремль публічно підтримував. За словами Путіна, в ній "немає нічого змістовного, в деякій мірі вона суперечить мінським угодам, але РФ із нею погодилася".

Також Путін закликав Україну "домовлятися":

"За морем бичок три гроша, та перевіз дорогий". Так от не за морем, не за океаном треба шукати щастя, а зі своїми сусідами домовлятися".

Путін висунув вимоги Зеленському

Як писав OBOZREVATEL, у Кремлі відзначили позитивну динаміку в підготовці саміту в "нормандському форматі" після розведення сил на Донбасі і засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте дата все ще не відома.

За словами Путіна, він перебуває в "повному контакті" з президентом України Володимиром Зеленським.

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