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14 листопада • оновлено в 23:18
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"Треба домовлятися": Путін зухвало пригрозив Зеленському та висунув вимоги щодо Донбасу

10.7т
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Глава РФ Володимир Путін виступив за розведення військ по всій лінії фронту на окупованому Донбасі.

У четвер, 14 листопада, на пресконференції в Бразилії за підсумками саміту БРІКС Путін заявив, що вітає розведення біля Станиці Луганської, Золотого, Петровського та Богданівки.

"Там потрібно по всій лінії розвести. Хоча б щоб гармати не стріляли", – сказав Путін, додавши, що в разі повернення ЗСУ на попередні позиції, терористи "Л/ДНР" зроблять так само, але "це нікому не потрібно".

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New York Times: Зеленський підіграє Путіну

Він зробив лицемірну заяву про "формулу Штайнмаєра", яку Кремль публічно підтримував. За словами Путіна, в ній "немає нічого змістовного, в деякій мірі вона суперечить мінським угодам, але РФ із нею погодилася".

Також Путін закликав Україну "домовлятися":

"За морем бичок три гроша, та перевіз дорогий". Так от не за морем, не за океаном треба шукати щастя, а зі своїми сусідами домовлятися".

Путін висунув вимоги Зеленському

Путін висунув вимоги Зеленському

Як писав OBOZREVATEL, у Кремлі відзначили позитивну динаміку в підготовці саміту в "нормандському форматі" після розведення сил на Донбасі і засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте дата все ще не відома.

За словами Путіна, він перебуває в "повному контакті" з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Бразилія
Теги
нормандський формат Формула Штайнмаєра
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коршун федот
коршун федот
Саседей надо мочить.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Фаааааак. Дерзкий слон пригрозил мышке :) Редакторы Обоза - лучшие %)
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Mega Death
Mega Death
В обще, как обычно))) Всё идёт по плану . Многоходовочка опять))
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