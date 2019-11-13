Трамп "кинув": в США звинуватили Зеленського в підіграванні Путіну

Президент України Володимир Зеленський, намагаючись вирішити питання війни на Донбасі, грає за правилами Росії.

З такою думкою виступив американський журналіст Ендрю Креймер, про що написав у статті для The New York Times.

За його словами, бажання зустрітися з главою РФ Володимиром Путіна змусило Зеленського провести часткове розведення військ в зоні ООС і попередньо погодитися на скандальну "формулу Штайнмайера".

"Путін продовжує піднімати ціну, тому що бачить інтерес Зеленського. У ціни, яку готовий заплатити Зеленський, є свої межі", – зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

За словами автора, в Росії вважають поступки Зеленського проявом слабкості. Таку поведінка українського лідера він пояснив випаровуванням надій на підтримку з боку США.

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, в Кремлі відзначили позитивну динаміку в підготовці саміту в "нормандському форматі" після розведення сил на Донбасі і засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте дата все ще не відома.

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