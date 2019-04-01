|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Тема закрита!" У Путіна жорстко відреагували на заяву Зеленського про Крим

25.8тЧитати матеріал російською

Російська Федерація не збирається повертати Україні окупований п'ять років тому Крим.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповівши так на запитання, яке кандидат у президенти України Володимир Зеленський хотів би поставити Володимиру Путіну, передає РБК.

"Тема Криму взагалі не підлягає обговоренню, це тема, яка закрита раз і назавжди, — сказав він. — Крім того, слово окупація або анексія абсолютно неприйнятні ні де-факто, ні де-юре до Криму".

Представник Кремля переконаний, що "все, що сталося в Криму, відповідало законодавству України і було зроблене на основі міжнародного права".

За його словами, РФ не окуповує "ніякі українські території, а "ДНР" і "ЛНР" були відторгнуті самою Україною".

Новини
Зеленський, Порошенко і Тимошенко: як голосували регіони

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

"Ми готові роз'яснити будь-якому громадянину України, що Росія не окуповує ніякі українські території, взагалі про це не може бути й мови, — підкреслив Пєсков. — Невизнані республіки Донбасу відторгнуті самою Україною. Те, що там відбувається, є наслідком тієї політики, яку проводить керівництво України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимира Путіна в 2014 році із закликом не допустити бойових дій і словами про те, що він готовий стати на коліна. Шоумен нагадав, що заява була записана перед початком війни на Донбасі. Він також закликав не виривати фразу з контексту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
33
Коментарі
126
45
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Наумов Виктор
Наумов Виктор
Пошел с собакой гулять и она нагадила на газоне. Соседка из 39кв заметила и начала ругаться. Говорю ну что вы на самом деле, мы все за Порошенко. Она обняла меня " срите тогда, где хотите" и заплакала. И я заплакал. И собака. Слава Украине.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
2 з 3 відповідей | показати всі
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Наумов Виктор, Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його, поклав на стіл та й каже: - Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода! А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його - я краще потерплю ... А українцю теж хочеться... "Та ні - думає - не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і відіб'юся від нього..." З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця: - Ну як з'їв сала? - Так, з'їв! - відповідає той - І сили в руках додалось? - Так додалося! - Ну то, потримай мені москаля, поки я його їбати буду...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Балуєва Наталія
Балуєва Наталія
Наумов Виктор, изначально там про зе было))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кацап Злой
Кацап Злой
"Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, это тема, которая закрыта раз и навсегда" - так давайте откроем эту тему, какие вопросы. Гандоны кацапские, всё вам территорий мало, никак не нажрётесь, падлы. Наведите порядок у себя дома, а потом привлекайте к себе людей уровнем жизни.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
3
Damm Eugen
Damm Eugen
Кацап Злой, Лживый шелудивый рыжий пёс письков в своём репертуаре. Враньё, перекручивание фактов и стремление выдать желаемое за действительное - основа политики Козлостана.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Гаврош Алл
Гаврош Алл
Мне так кажется что Зеленского могут ликвидировать и дать дорогу Пети . Этот месяц для их обоих скорбный . Может я ошибаюсь НО НО НО ??????? к этому всё движется.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гаврош Алл )))да Зеленский петин отход прикрывает ,чтобы он с наворованным спокойно свалил избежав вопросов на счёт ответственности за узурпацию власти народа
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Харченко Илья
Харченко Илья
Гаврош Алл, Пете он на йух не нужен, чтобы его ликвидировать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки