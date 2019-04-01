"Тема закрита!" У Путіна жорстко відреагували на заяву Зеленського про Крим

Російська Федерація не збирається повертати Україні окупований п'ять років тому Крим.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповівши так на запитання, яке кандидат у президенти України Володимир Зеленський хотів би поставити Володимиру Путіну, передає РБК.

"Тема Криму взагалі не підлягає обговоренню, це тема, яка закрита раз і назавжди, — сказав він. — Крім того, слово окупація або анексія абсолютно неприйнятні ні де-факто, ні де-юре до Криму".

Представник Кремля переконаний, що "все, що сталося в Криму, відповідало законодавству України і було зроблене на основі міжнародного права".

За його словами, РФ не окуповує "ніякі українські території, а "ДНР" і "ЛНР" були відторгнуті самою Україною".

Володимир Зеленський 24 канал

"Ми готові роз'яснити будь-якому громадянину України, що Росія не окуповує ніякі українські території, взагалі про це не може бути й мови, — підкреслив Пєсков. — Невизнані республіки Донбасу відторгнуті самою Україною. Те, що там відбувається, є наслідком тієї політики, яку проводить керівництво України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимира Путіна в 2014 році із закликом не допустити бойових дій і словами про те, що він готовий стати на коліна. Шоумен нагадав, що заява була записана перед початком війни на Донбасі. Він також закликав не виривати фразу з контексту.

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