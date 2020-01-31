Конституційний суд України отримав подання 50 народних депутатів, які попросили повернути депутатську недоторканність.

Текст документа з'явився на сайті суду в п'ятницю, 31 січня. Більшість підписів під зверненням належать представникам фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Нардепи просять визнати закон про скасування недоторканності неконституційним. Автори заявили, що він нібито був ухвалений з істотними порушеннями конституційної процедури.

Нардепи зажадали від КСУ повернути їм недоторканність zaxid.net

Зокрема нардепи звернули увагу, що перша сесія не була черговою (ст. 83 Конституції – чергові сесії починаються в перший вівторок лютого і перший вівторок вересня) і тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції. Тому нібито порушені вимоги ст. 155 Конституції.

Також у поданні зазначено, що Рада при ухваленні закону проігнорувала застереження Конституційного Суду, викладені у висновку від 19 червня 2018 року.

Ще один аргумент на користь неконституційності закону, на думку підписантів, полягає в тому, що його подав попередник Володимира Зеленського Петро Порошенко. Згідно ст. 105 регламенту Верховної Ради, поданий президентом законопроєкт вважається відкликаним, якщо його повноваження були припинені до ухвалення у першому читанні.

Характерно, що законопроєкт був відкликаний 29 серпня, в день перед попередніми голосуванням, але потім його знову внесли до порядку денного і розглянули. У зверненні ж запевнили, що це був уже інший законопроєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Проєкт №7203 був внесений до Ради 8 скликання п'ятим президентом України Петром Порошенком. 3 вересня 2019 року Верховна Рада затвердила зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності.

З 1 січня 2020 року недоторканність припинила діяти.

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