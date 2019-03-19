Розбої і фейкова участь в АТО: чим відзначився "фронтовик" Дейдей

27 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У зв'язку з цим НАБУ змушене закрити справи проти колишніх і діючих топ-чиновників, які не змогли пояснити походження своїх багатомільйонних доходів.

Серед таких чиновників і діючий скандальний народний депутат від фракції "Народний фронт" Євген Дейдей, який в 2015-2016 роках став власником нерухомого майна та автомобілів, вартість яких вчетверо перевищує його офіційні доходи і доходи членів його сім'ї.

Але це далеко не єдина "заслуга" нардепа. Більше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Погрожував судді батька?

Батько Євгена Дейдея — Сергій, був депутатом міської ради Рені, Одеська область, від партії "Наша Україна", а також головою комісії з комунальних підприємств та приватизації. Ці посади в цілому й дозволили Дейдею-старшому розбагатіти.

Однак у маленькому містечку знайшовся той, хто вирішив перешкодити депутату, ним став місцевий суддя Анатолій Заїкін. Проти Дейдея-старшого були відкриті кримінальні справи за фактом розкрадання державної власності, шляхом заниження її вартості. Своє невдоволення з цього приводу місцевий чиновник висловив судді особисто, побивши його в ресторані на очах відвідувачів.

Подібна нахабність викликала величезне обурення серед жителів міста і, звичайно, була публічно засуджена з боку голови місцевої адміністрації Андрія Булгарова, якого називали покровителем Дейдея-старшого.

Зрозуміло, що Сергій став вести себе більш тихо, але за батька вирішили заступитися його сини. Дмитро і Євген увірвалися в будинок до судді Заїкіна і почали погрожувати йому фізичною розправою. Але суддя виявився не з лякливих й одразу викликав правоохоронців. У зв'язку з резонансом справи Євген Дейдей був змушений тікати з Рені в Одесу.

Євген Дейдей УН

У 2012 році Сергій Дейдей був засуджений Ізмаїльським районним судом Одеської області за шахрайство. Чиновника засудили до одного року позбавлення волі, але пізніше вирок був змінений на звільнення з-під варти і рік випробувального терміну.

Та й Євген Дейдей незабаром пішов слідом за батьком.

Розбійні напади і кримінальна справа

Переїхавши з Рені в Одесу Дейдей-молодший влаштувався на роботу слідчим Суворовського РВВС Одеси. Ймовірно, зарплата в міліції не влаштовувала майбутнього нардепа, який звик жити на широку ногу, тому Євген знайшов "підробіток". За даними слідства, разом зі своїм другом Олексієм Ляховольскім вони почали промишляти розбоєм.

Новини Скандальний нардеп Дейдей розлучається через коханку

В руки міліції чоловіки потрапили після того, як за одну ніч нібито скоїли три розбійні напади в Одесі. Правоохоронці вважали, що нападаючи на перехожих за допомогою обрізу мисливської рушниці й пістолета, Дейдей і Ляховольскій відбирали у потерпілих телефони, гаманці та інші цінні речі. Під час здійснення нападу в ніч із 2 на 3 лютого 2011 року хлопців помітив загін міліції, затримавши на місці злочину друга Дейдея, натомість Євгену нібито вдалося втекти, але він теж був затриманий після відкриття кримінальної справи 11 лютого.

Суд над обвинуваченими тривав більше року, і 23 березня 2012-го Суворівський районний суд виніс рішення засудити Євгенія Дейдея й Олексія Ляховольского до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки. Обидва підсудних повністю визнали свою провину.

На час випробувального терміну засуджені повинні були регулярно відзначатися в органах кримінально-виконавчої системи. Після випробувального терміну Ляховольского звільнили від відбування покарання, а ось Дейдей став ховатися від органів слідства з кінця 2013 року.

До речі, спірним фактом із біографії Дейдея залишається його робота слідчим в Одеському РВВС. У біографіях майбутнього нардепа вказані дві освіти — журналіста і політолога. Жодна з них не дозволяє молодій людині бути прийнятою на службу в правоохоронні органи.

Фейкова участь в АТО і "поховання" судового вироку

З початку Революції Гідності в Києві, Дейдей був її активним учасником, він навіть став сотником 7-ї сотні "Самооборони Майдану". У 2014 році став координатором батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1", який ніс службу в боях на Донбасі.

Втім, участь Дейдея в цих боях не зафіксована. Військові кажуть, що в зоні АТО "боєць" з'явився лише для того, щоб сфотографуватися на фоні звільненого Слов'янська, і не на БТР, а на дорогій іномарці. А через місяць, 2 серпня 2014 року, отримав від президента Петра Порошенка орден "За мужність". Через чотири роки орден був загублений.

Уже у вересні з архіву Суворовського райсуду зникла кримінальна справа, за якою були засуджені за розбій Дейдей і Ляховольскій.

А в листопаді 2014 року Євген Дейдей стає народним депутатом України, пройшовши до Верховної Ради за списками партії "Народний фронт". Не забув новоспечений нардеп і про свого давнього друга Ляховольского, який з того ж 2014 року числиться його помічником.

Ось тільки з електронного реєстру Суворовського суду вирок нікуди не зник. І відповідно до закону Дейдей мав бути оголошений у розшук та понести покарання за вчинений злочин. І навіть депутатський мандат тут не може зіграти ніякої ролі, оскільки відповідно до п. 2 ст. 4 Закону України "Про статус народного депутата України", вступ вироку в законну силу є підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Що стосується подальших подвигів Євгенія Дейдея на Донбасі, то можна згадати гучну новину про те, що народний депутат потрапив під обстріл і отримав осколкове поранення ноги 82-міліметровим снарядом в Авдіївці. Втім, у штабі АТО спростували факт обстрілу міста з боку бойовиків у той період, коли був поранений Дейдей. Пізніше депутат намагався виправдатися заявами, що і він був трохи в іншому місці, та й поранення було не з тієї зброї і не таке вже сильне.

Євген Дейдей у лікарні після поранення

Перевищення службових повноважень і справа про незаконне збагачення

Вже будучи депутатом Дейдей також засвітився в безлічі скандалів. У лютому 2015 року він запропонував своєму колезі Олександру Кодолі $1,5 тис. за те, щоб той поставив запитання генеральному прокурору України Віталію Яремі про прокурора Приморського району Одеси Олександра Кузьменка, який протидіяв активістам "Євромайдану".

Згідно з даними джерел в правоохоронних органах, у 2015 році Євген Дейдей із дружиною чотири рази літав на приватному літаку народного депутата Дениса Дзензерського. Саме його помічник Ігор Лінчевський, як каже Дейдей, дав у борг його дружині Інзі 3,5 млн гривень, що в майбутньому стане причиною для порушення нової кримінальної справи проти нардепа.

У березні 2016 року керівник "Укргазвидобування" Олег Прохоренко звернувся в Національне антикорупційне бюро, Генпрокуратуру і Національну поліцію з вимогою розслідувати діяльність депутатів Максима Полякова та Євгена Дейдея, які, за його словами, чинять тиск на компанію. Дейдей протестував проти залучення Андрія Токаря на посаду директора з питань матеріально-технічного забезпечення "Укргазвидобування" на підставі того, що той колись працював на Саратівському НПЗ.

У 2016 році Дейдей намагався перешкоджати законній діяльності прокуратури. Під будівлею Солом'янського суду міста Київ, нардеп ображав і погрожував фізичною розправою співробітникам прокуратури, щоб захистити арештованого екс-керівника наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому, якого звинувачували в розтраті коштів ОПЗ.

Також Дейдей пропонував гамселити битами своїх колег біля виходу з парламенту. Причиною настільки різких заяв, за його словами, стало те, що депутат Ігор Луценко поширював брехню про бійців АТО.

У 2016 році НАБУ і САП зацікавилися доходами народного депутата. Річ у тому, що в 2013 році Дейдей не задекларував жодних доходів. На той момент у родині була лише 15-річна Toyota Corolla, а його дружині Інзі належала 5-річна Subaru Tribeca.

Євген Дейдей і його колишня дружина Інга

А вже в 2014 році Інга Дейдей, яка за рік заробила 14,5 тис. гривень, придбала Chevrolet Camaro 2013 року випуску. У наступному році авто продали за 700 тис. гривень, а замість неї у дружини Дейдея з'явилися два автомобілі Audi Q7 на загальну суму 3,5 млн гривень. Саме ці гроші й передав у борг сімейства Дейдея помічник Дзензерського Лінчевський.

У 2015 році Євген Дейдей задекларував витрати на будівництво квартири в сумі 2,737 млн гривень — без вказівки джерела цих грошей. За цим фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

У червні 2017 році Генпрокуратура України передала до Верховної Ради матеріали справи, вимагаючи зняття недоторканності з народного депутата Дейдея. За даними ГПУ, в період із 18 грудня 2014 року до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей придбав в спільну з дружиною власність офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690,95 грн, що в понад 4,2 раза перевищує сукупний дохід подружжя.

Разом із тим генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету Ради представив записи телефонних розмов у справі про позику подружжя Дейдея 3,5 млн гривень у бізнесмена Ігоря Лінчевського. Ці записи не підтверджують походження грошей через позику.

Однак парламент не проголосував за зняття недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея, і той вкотре успішно уникнув покарання.

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