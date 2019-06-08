Про геїв, проституцію і марихуану: Вакарчук висловився щодо скандальних питань

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що нейтрально ставиться до ЛГБТ-людей і підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.
Відповідні заяви прозвучали в ефірі телеканалу "Україна". "У нас країна рівних прав і рівних можливостей", – сказав він, відповідаючи на питання про ставлення до ЛГБТ-спільноти та можливого дозволу на одностатеві шлюби.
На питання, чи підтримує він використання каннабіса в медичних цілях, Вакарчук відповів, що "все, що рятує життя людей, або лікує їх, вимагає підтримки".
Святослав Вакарчук
При цьому щодо легалізації проституції в Україні новоспечений політик сказав, що на даний момент важливо встановити справедливість в українських судах: "якщо ми зробимо це, то всі інші питання будуть врегульовані".
яЯк повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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