Про геїв, проституцію і марихуану: Вакарчук висловився щодо скандальних питань

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що нейтрально ставиться до ЛГБТ-людей і підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Відповідні заяви прозвучали в ефірі телеканалу "Україна". "У нас країна рівних прав і рівних можливостей", – сказав він, відповідаючи на питання про ставлення до ЛГБТ-спільноти та можливого дозволу на одностатеві шлюби.

На питання, чи підтримує він використання каннабіса в медичних цілях, Вакарчук відповів, що "все, що рятує життя людей, або лікує їх, вимагає підтримки".

Святослав Вакарчук

При цьому щодо легалізації проституції в Україні новоспечений політик сказав, що на даний момент важливо встановити справедливість в українських судах: "якщо ми зробимо це, то всі інші питання будуть врегульовані".

яЯк повідомляв OBOZREVATEL:

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