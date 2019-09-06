"Приїздіть!" Аксьонов запросив Зеленського до захопленого Криму

Так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запросив президента України Володимира Зеленського на півострів.

Про це він заявив у ефірі програми "Серйозна розмова". При цьому Аксьонов заговорив про квартиру Зеленського у Криму.

"Приїздіть, подивіться, що тут відбувається, поставте людям питання і запитайте, чи хочуть вони назад в Україну. Почуйте відповідь і зробіть так, як хочуть кримчани", – сказав він.

Аксьонов при цьому додав, що рішення про офіційне запрошення Зеленського до Криму ухвалюватиме Міністерство закордонних справ Росії.

"Депутат" кримської "Держради" Владислав Ганжара заявив, що поїздка на півострів переконала б Зеленського, що Крим – частина Росії.

"Ми неодноразово запрошували українських політиків до Криму. І Сергій Аксьонов абсолютно правий в тому сенсі, що якби Зеленський приїхав до Криму, то після повернення він би просто не зміг озвучити жодної іншої позиції, окрім як тієї, що Крим – частина Росії. Хоча насправді, на моє глибоке переконання, і Зеленський, і дуже багато представників української політичної еліти це розуміють. Крим – це Росія, і ніколи наш півострів не повернеться до складу української держави", – заявив Ганжара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із ватажків "ДНР" запросив Зеленського на Донбас

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