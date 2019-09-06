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8 вересня • оновлено в 11:48
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"Приїздіть!" Аксьонов запросив Зеленського до захопленого Криму

14.5т Читати матеріал російською

Так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запросив президента України Володимира Зеленського на півострів.

Про це він заявив у ефірі програми "Серйозна розмова". При цьому Аксьонов заговорив про квартиру Зеленського у Криму.

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"Приїздіть, подивіться, що тут відбувається, поставте людям питання і запитайте, чи хочуть вони назад в Україну. Почуйте відповідь і зробіть так, як хочуть кримчани", – сказав він.

Аксьонов при цьому додав, що рішення про офіційне запрошення Зеленського до Криму ухвалюватиме Міністерство закордонних справ Росії.

"Депутат" кримської "Держради" Владислав Ганжара заявив, що поїздка на півострів переконала б Зеленського, що Крим – частина Росії.

"Ми неодноразово запрошували українських політиків до Криму. І Сергій Аксьонов абсолютно правий в тому сенсі, що якби Зеленський приїхав до Криму, то після повернення він би просто не зміг озвучити жодної іншої позиції, окрім як тієї, що Крим – частина Росії. Хоча насправді, на моє глибоке переконання, і Зеленський, і дуже багато представників української політичної еліти це розуміють. Крим – це Росія, і ніколи наш півострів не повернеться до складу української держави", – заявив Ганжара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із ватажків "ДНР" запросив Зеленського на Донбас

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Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Зеленський Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ух, как там внизу оживились Пригожинские лобковые вши )))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, Памперс нашло подхощего размера свiдoмо MAHДАйнутая мpaзота, для освобождения Крыма? Или диван не заправляли ыщо?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Фантомные боли рагулей)))
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Ронович Рон
Ронович Рон
Захваченный ,бугагага, это просто трэш какой-то, если бы Россия захватила Крым, там трупов было бы гора, Крым сам ушёл, наколите себе на лоб, что бы каждая кастрюля друг на друга смотрела и видела это )))
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