Тимошенко підтримала Порошенка після ефіру на телеканалі "1+1"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала суперечку між кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським та главою держави Петром Порошенком в ефірі програми "Право на владу". Вона несподівано заступилася за Порошенка і закликала його опонента не нищити репутацію президентської посади незважаючи ні на що.

Своє відеозвернення політик опублікувала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я подивилася телефонні дебати між президентом Петром Порошенком і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Ви знаєте, що мене складно запідозрити в тому, що я когось із них підтримую. Але те, що я побачила, мені здається, боляче ранить душу всім українцям. Тому що я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави. І я думаю, що так само, як і я, мільйони українців це бачити не хотіли", — сказала Тимошенко.

Після цього вона по черзі звернулася до кожного із кандидатів у президенти. Перша частина її заклику була адресована президенту Петру Порошенку. У ній лідер "Батьківщини" висловила йому свою підтримку у зв'язку з інцидентом в студії "1+1".

Юлія Тимошенко Прес-служба Батьківщини

"Зараз я хочу звернутися до Петра Олексійовича. Я знаю, що частина людей в Україні вірить в те, що ви зробили частину добрих справ для нашої держави. І тому в цей важкий для вас час я раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і, як би важко не було, захистити статус посади президента і статус держави", — підкреслила політик.

Далі вона озвучила свою настанову до Зеленського, закликавши його не нехтувати повагою до посади президента, навіть якщо її обіймає опонент.

"Також я хочу звернутися і до людини, яка за кілька тижнів уже може стати президентом України, новим президентом України. Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Якщо ви хочете зайняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не потрібно навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючись за право стати президентом, знищувати честь і гордість президентського статусу. Я думаю, всім нам навіть при такій важкій і гострій конкуренції потрібно просто спробувати залишатися людьми, людьми, які мріють про щасливу і заможну країну", — сказала Тимошенко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"І коли я дивилася на останні хвилини цього діалогу, коли Володимир Зеленський кинув трубку практично в обличчя чинному президенту, я побачила, який стрес це для президента і що, знаючи його проблеми зі здоров'ям, у нього просто пересохло в роті і він не міг говорити. Потрібно просто вміти бути людьми і вчасно подати один одному навіть ковток води", — додала парламентарій.

Наприкінці своєї промови вона висловила впевненість в тому, що в України в будь-якому випадку все буде добре, незважаючи на те, як закінчаться вибори. Адже всі українці будуть про це дбати.

"Але давайте з честю вийдемо з цієї конкурентної загостреної боротьби, яка вже набуває не дуже хороших ознак. Я хочу всім побажати, щоб це швидше закінчилося і ми всі перейшли до творення, відродження України", — підсумувала Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виправдався за суперечку політика з президентом України Петром Порошенком в ефірі програми "Право на владу". Він списав все на зайву емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

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