Порошенко зустрівся з Макроном: подробиці

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко в п'ятницю, 12 квітня, зустрівся з лідером Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

"Радий зустрічі зі справжнім другом України", – написав Порошенко в Twitter.

Макрон чекав українського президента на порозі Єлисейського палацу. За протоколом, його вітала також Республіканська гвардія Франції.

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У рамках візиту лідера України в Париж запланована також прес-конференція з представниками ЗМІ.

Відзначимо, 12 квітня о 15:00 Макрон прийняв також опонента Порошенко на виборчих перегонах Володимира Зеленського. Також на заході були присутні екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко також зустрівся в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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