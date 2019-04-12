Порошенко зустрівся з Макроном: подробиці

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко в п'ятницю, 12 квітня, зустрівся з лідером Франції Еммануелем Макроном у Парижі.
"Радий зустрічі зі справжнім другом України", – написав Порошенко в Twitter.
Макрон чекав українського президента на порозі Єлисейського палацу. За протоколом, його вітала також Республіканська гвардія Франції.
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Радій зустрічі зі щирим другом України @EmmanuelMacron pic.twitter.com/kQNuAXLQlT- Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2019 р
У рамках візиту лідера України в Париж запланована також прес-конференція з представниками ЗМІ.
Відзначимо, 12 квітня о 15:00 Макрон прийняв також опонента Порошенко на виборчих перегонах Володимира Зеленського. Також на заході були присутні екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко також зустрівся в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.
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