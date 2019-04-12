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Порошенко зустрівся з Макроном: подробиці

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Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко в п'ятницю, 12 квітня, зустрівся з лідером Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

"Радий зустрічі зі справжнім другом України", – написав Порошенко в Twitter.

Макрон чекав українського президента на порозі Єлисейського палацу. За протоколом, його вітала також Республіканська гвардія Франції.

Новина оновлюється.

У рамках візиту лідера України в Париж запланована також прес-конференція з представниками ЗМІ.

Відзначимо, 12 квітня о 15:00 Макрон прийняв також опонента Порошенко на виборчих перегонах Володимира Зеленського. Також на заході були присутні екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка та керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко також зустрівся в Німеччині з канцлером Ангелою Меркель.

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Особи
Петро ПорошенкоЕммануель Макрон Володимир Зеленський
Місце
Франція
Тег
Выборы 2019
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А где подробности?
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Иванов Петр
Иванов Петр
"его приветствовала также Республиканская гвардия Франции." Може не его, а Макрона?
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