Окупанти Криму призначили нові незаконні вибори: названо дату

Незаконна "Державна рада Криму" призначила нелегітимні вибори депутатів на 8 вересня 2019 року.

Рішення про це окупанти ухвалили у понеділок на позачерговій сесії Держради. Проект постанови представив так званий глава "республіканського парламенту" Володимир Константинов, передає "Крим.Реалії".

"Призначити вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим другого скликання на 8 вересня 2019 року. Цю постанову опублікувати у газеті "Кримські вісті" не пізніше п'яти календарних днів із дня її ухвалення. Ця постанова набуває чинності від дня ухвалення", — йдеться у документі агресора .

Вибори у Криму ТАСС

14 вересня 2014 року на анексованому півострові вперше відбулися вибори за російським законодавством до парламентів Криму і Севастополя. Крім того, відбулися вибори до місцевих органів влади.

Після анексії Криму Росією парламент Криму обирають терміном на п'ять років у складі 75 депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе звільнити Крим від окупації лише після зміни влади в Росії.

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