"Не передбачено законом": Чумак відповів Луценку, який звинуватив його в провалі атестації

В.о генерального прокурора України Віктор Чумак спростував звинувачення свого попередника Юрія Луценка в провалі атестації і заявив, що ніколи її і не проходив.

Про це сам Віктор Чумак розповів у коментарі OBOZREVATEL. За його словами, ні він, ні заступники не проходили атестацію. Тому будь-яка інформація з цього приводу є неправдою.

"Ми не проходили атестацію. Ні публічно, ні неофіційно. Це не передбачено законодавством, тому така інформація є неправдою", – підкреслив в.о глави Офісу генерального прокурора.

Віталій Касько, Віктор Чумак та Юрій Луценко

Відзначимо, раніше ексгенеральний прокурор Юрій Луценко в резонансному інтерв'ю заявив, що Віталій Касько і Віктор Чумак свого часу не пройшли атестацію в Генпрокуратурі. Нібито Касько набрав 32 бали зі 100, а Чумак всього 10. Саме після такого провалу вони і відмовилися проходити її публічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перетвореної Генеральній прокуратурі – Офісі Генерального прокурора України – виявили бажання працювати 80% прокурорів зі складу відомства. Всього пройти переатестацію вирішили 96% прокурорів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!