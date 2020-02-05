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7 лютого • оновлено в 09:16
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"Не лижіть!" Луценко відреагував на обшуки СБУ лайливим відео

10.1т
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на обшуки Служби безпеки України в офісі телеканалу "1+1".

На своїй сторінці в Facebook Луценко опублікував відео з нецензурною лексикою і звернувся до журналістів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Він заявив, що свого часу відмовив двом президентам України в системних "наїздах" на певні телеканали.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

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"Тому, сподіваюся, маю право на ці слова до журналістів і на це (увага! нецензурне) відео. Сторожові пси демократії, не лижіть, і ви будете вільні!" – написав Луценко.

Увага! Відео 18+

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" за адресою Куренівська, 18, в Києві у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Обшуки СБУ "Плівки" Гончарука
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
та ви там всі мутували, тож нема сенсу розбиратись у відсодках, в порівнянні один від одного до іншого. економісти діряві, вам усім мозок виїдять за екологію, пофіг шо ви там собі мітите і гавкаєти за ці мітки один на одного, прикриваючись кричалками самі паразитуєте на державному. всі зі своїми упоротими підходами у розслідувані. і якщо ти дозволяєш собі гумореску, то кому ти відлизав, якщо не розкрив вбивство Гонгадзе ? ... з ким торгували зброєю та кому прагнули злити Україну тоді?
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ====- https://cuz.su/mblog
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Николаев Олег
Николаев Олег
Предлагая не лизать, он оскорбил лично Антонину Геращенко.
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