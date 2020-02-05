"Не лижіть!" Луценко відреагував на обшуки СБУ лайливим відео

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на обшуки Служби безпеки України в офісі телеканалу "1+1".

На своїй сторінці в Facebook Луценко опублікував відео з нецензурною лексикою і звернувся до журналістів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він заявив, що свого часу відмовив двом президентам України в системних "наїздах" на певні телеканали.

Юрій Луценко Главком

"Тому, сподіваюся, маю право на ці слова до журналістів і на це (увага! нецензурне) відео. Сторожові пси демократії, не лижіть, і ви будете вільні!" – написав Луценко.

Увага! Відео 18+

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" за адресою Куренівська, 18, в Києві у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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