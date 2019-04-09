"Не корисний для професіоналів": Гройсман розкритикував Данилюка в команді Зеленського

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скептично поставився до того, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк став радником кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також він оцінив перспективи співпраці новоспеченого політика з колишнім міністром економічного розвитку і торгівлі Айварасом Абромавичусом. Свою позицію глава уряду озвучив під час робочого візиту в Дніпро 9 квітня.

"Я був головою Верховної Ради, а Абромавічус був міністром економіки. Ми нормально працювали. Щодо Данилюка, то повинен сказати, що йому ще треба працювати багато над своїми професійними якостями, щоб стати людиною, яка може щось комусь радити", — сказав Гройсман.

"Думаю, що з попередніми посадами він не впорався, хоча свого часу радив і Віктору Януковичу, і Петру Порошенку, зараз шукає кому б порадити. Вважаю, що його здібності навряд чи можуть бути корисними для професійних людей", — додав прем'єр-міністр.

Володимир Гройсман

Гройсман вважає, що незалежно від того, хто стає радниками політиків, насправді все буде залежати від того, кого призначать виконавцями певних проектів і хто в підсумку стане першою особою.

Також Гройсман прокоментував ситуацію з майбутніми дебатами Зеленського і чинного президента Петра Порошенка.

"Думок багато, де проводити дебати, як це робити. Дискусія між кандидатами — це демократична практика. Це нормально проводити дебати. Тим паче, що цього вимагає законодавство. Думаю, тут немає іншої відповіді", — сказав глава українського уряду.

Що стосується його погляду на необхідність проходження всіма держслужбовцями тесту на наркотичну та алкозалежність, то Гройсман також підтримав таку ініціативу. "Про залежність — це добре, і це не проблема", — посміхаючись зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський натякнув, що в разі його перемоги Данилюк може стати міністром закордонних справ. Також кандидат на пост президента підкреслив, що "Сашу (Данилюка. — Ред.) як міністра фінансів дуже любить".

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