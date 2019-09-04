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6 вересня • оновлено в 17:04
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"Ми вчимося, але нам важко": Рабінович знову втрапив у мовний скандал у Раді

15.3т Читати матеріал російською

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович під час засідання парламентського комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та національних меншин відмовився переходити на українську мову.

Інцидент трапився в середу, 4 вересня. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Голова комітету Дмитро Лубинець у відповідь закликав його "не порушувати закони України" і зазначив, що теж представляє російськомовних виборців, оскільки є мажоритарником від округу в Донецькій області.

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Рабінович зчепився з Лубинцем у Раді

Рабінович зчепився з Лубинцем у Раді

"Я вже подав до Конституційного Суду на главу парламенту, тепер і на вас подам. Я хочу вам пояснити різницю між законом про регламент і Конституцією України. Стаття 10 Конституції гарантує всім громадянам рівні мовні права", – вибухнув Рабінович.

Від заявив, що "висловлювати свою думку" йому простіше російською мовою. "Ви з російськомовного регіону, ви прекрасно знаєте проблему, яка виникає там: всі люблять Україну, всі люблять українську мову, але не всі володіють нею вільно. Ми вчимося, але нам поки важко. І що, саме тому ви позбавите народного депутата України права виступати?" – обурився нардеп.

Рабінович відмовився розмовляти українською мовою в Раді

Рабінович відмовився розмовляти українською мовою в Раді

izvestia.kiev.ua

"Якщо ви вчите українську мову, то, я думаю, покажете всій Україні, що це не складно", – відповів Лубинець. Рабінович запитав у голови комітету, чи готовий той давати йому уроки.

"Даю доручення секретаріату підготувати робочий час не менше однієї години на пленарному тижні для того, щоб голова комітету Лубинець із главою підкомітету Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем могли спілкуватися і вивчати українську мову. Робимо онлайн-курси з вивчення української", – підсумував Лубинець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський їдко підколов Рабіновича після його виступу у Верховній Раді українською мовою.

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Особи
Вадим Рабинович Дмитро Лубинець
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України російська мова українська мова
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Тупий!? Згадую анекдот: "У вірменського радіо запитують,яка мова найважча,для вивчення-китайська,іврит чи фарсі? І само дало відповідь-Українська,бо до цих пір величезна кількість проживаючих в Україні не можуть її вивчити."
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Пока Украина учила русский язык её ВВП росло теперь уже 28 лет она учит мову и вот результат ВВП только уменьшается (к стати в единственной стране мира … впрочем в других странах не говорят на языке на котором даже думать не возможно)
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Махов Макс
Махов Макс
Bладимир Ильич Членин, на бутылку иди приседай. Скоро вечеря, Каза Дегтяренка блиновслопаты подаст. Бгггггаааа
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Bладимир Ильич, Ты про свой свино-собачий, потому что свиньи и собаки примерно синхронно хрыкают и гавкают, не даром вас немцы называли Russischwein, а французы собакками, потому что русский для них, как собачий - гавкающий, ну а если вместе, то СВИНОСОБАЧИЙ ЯЗЫК - РУЦЦКЕ.
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Petrov Valery
Petrov Valery
А когда русские, поддержавшие переворот, поймут, что их наипали?
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Махов Макс
Махов Макс
Petrov Valery, когда к*цапы поймут, что их нах уй, украинцы послали? Бгггггаааа
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Petrov Valery, Когда на раиссии они поймут, что они не рабы и не крепостные, что Украина это отдельная страна и не руцке, а со своей культурой, со своими традициями, языком и государственными институтами.
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