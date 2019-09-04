"Ми вчимося, але нам важко": Рабінович знову втрапив у мовний скандал у Раді

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович під час засідання парламентського комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та національних меншин відмовився переходити на українську мову.

Інцидент трапився в середу, 4 вересня. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Голова комітету Дмитро Лубинець у відповідь закликав його "не порушувати закони України" і зазначив, що теж представляє російськомовних виборців, оскільки є мажоритарником від округу в Донецькій області.

Рабінович зчепився з Лубинцем у Раді

"Я вже подав до Конституційного Суду на главу парламенту, тепер і на вас подам. Я хочу вам пояснити різницю між законом про регламент і Конституцією України. Стаття 10 Конституції гарантує всім громадянам рівні мовні права", – вибухнув Рабінович.

Від заявив, що "висловлювати свою думку" йому простіше російською мовою. "Ви з російськомовного регіону, ви прекрасно знаєте проблему, яка виникає там: всі люблять Україну, всі люблять українську мову, але не всі володіють нею вільно. Ми вчимося, але нам поки важко. І що, саме тому ви позбавите народного депутата України права виступати?" – обурився нардеп.

Рабінович відмовився розмовляти українською мовою в Раді izvestia.kiev.ua

"Якщо ви вчите українську мову, то, я думаю, покажете всій Україні, що це не складно", – відповів Лубинець. Рабінович запитав у голови комітету, чи готовий той давати йому уроки.

"Даю доручення секретаріату підготувати робочий час – не менше однієї години – на пленарному тижні для того, щоб голова комітету Лубинець із главою підкомітету Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем могли спілкуватися і вивчати українську мову. Робимо онлайн-курси з вивчення української", – підсумував Лубинець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський їдко підколов Рабіновича після його виступу у Верховній Раді українською мовою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!