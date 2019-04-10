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"Малороси і вишиватники, бидло і х*хли": Зеленський звернувся до українців із закликом

4.1тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об'єднатися заради спільного майбутнього і не ділитися через розбіжності.

Ролик шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Нижче наводимо повний текст його промови без змін.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Це ми — ті, кого поділили на правильних і неправильних, на малоросів і вишиватників. Ті, кого називають бидлом, клоунами, хохлами. Але ми — це українці. На заході, сході, на півночі, півдні і в центрі.

І ми втомились стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха. Епоха жадібності, бідності, брехні. Тому ми робимо це разом. Україномовні й русскоговорящие, заможні й безробітні. Ті, хто захищає Україну, і ті, кого змусили шукати щастя за кордоном.

Ми різні, але такі однакові. Об'єднуймось, щоб рухатись вперед. Адже 21 квітня вибір тільки один — минуле чи майбутнє.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський записав відео, в якому подякував військовим за те, що вони захищають Україну від російської агресії. Також він пообіцяв повернути в Україну всіх полонених громадян, які знаходяться у російських в'язницях.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Потом радикалы пинками будут погонять его в нужном направлении, как сегодня они погоняют Порошенко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
К сожалению это не лечится. Осколок Великой Руси, превратившийся в Великую гнусь, обратное превращение совершить не в состоянии. Масса хороших, добрых, образованных, трудолюбивых людей, абстрагировавшись от политики, за тридцать лет не смогла создать здоровое общество, осознающее свои интересы и способное их защитить. Тогда им казалось, что им это не надо и не стоит лишний раз напрягаться. А теперь уже поздно суетиться.
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Звон Владимир
Звон Владимир
И опять ролик. А как после 21 апреля?
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