Луценко перервав відпустку Холодницькому

Генеральний прокурор Юрій Луценко відкликав керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з відпустки.

Про це "Українській правді" розповіла прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган, зазначивши, що робочі моменти вони обговорили ще 20 серпня, а відкликано спецпрокурора з двох причин.

"Перша - це скарга детектива НАБУ на дії одного з прокурорів САП про закриття провадження у так званій "справі рюкзаків" щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Чоботаря Сергія", - пояснила Сарган.

У цій ситуації, за словами прес-секретаря Луценка, згідно із законом рішення має ухвалити хтось із верхівки САП, зокрема Холодницький, а не генпрокурор.

Другою причиною стало те, що слідство, яке вела спільна група в одному з проваджень під процесуальним керівництвом ГПУ, вийшло на "чиновника категорії А".

"А чиновники цієї категорії - це виняткова підслідність НАБУ і САП. Відповідно було прийняте рішення генпрокурором і Холодницьким про необхідність залучення до цієї групи ще прокурорів САП", - сказала Сарган, не повідомивши, про яке провадження йдеться і додала, що на все свій час.

Після вирішення цих питань Холодницький зможе продовжити відпочинок.

Нагадаємо, що 20 березня в кабінеті глави САП було знайдено підслухувальні пристрої. 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Холодницького прослуховували, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.

Пізніше він вніс подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із проханням розглянути питання про відставку глави САП. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) рекомендувала винести догану замість звільнення Холодницького.

Сам він не був упевнений, чи варто оскаржити догану, назвавши рішення КДПК "справедливим".

Відразу після цього глава САП пішов у відпустку, яка мала тривати понад півтора місяці.