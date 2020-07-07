КСУ зібрався для розгляду закону про українську мову: всі деталі. Онлайн-трансляція

У вівторок, 7 липня, Конституційний суд України зібрався для розгляду справи за поданням 51 народного депутата щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Трансляцією поділилися на офіційному сайті КСУ. У пресслужбі зазначили, що розгляд справи відбудеться у формі усного провадження (мається на увазі відкрита частина пленарного засідання).

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію із залу суду і пропонує читачам стежити за розвитком подій.

Хронологія подій

11:18 – Вхід в КСУ охороняють бійці Національної гвардії та Національної поліції України.

НГУ біля входу в Конституційний суд

10:58 – Суддя-доповідач зачитав висновки фахівців із провідних юридичних вишів України щодо оскаржуваного закону.

10:18 – Розпочався розгляд справи по суті. Всіх присутніх попросили вдягнути маски.

Судді КСУ почали розгляд справи

Всіх присутніх попросили бути у масках

Обговорення суті претензій нардепів

Судді та учасники засідання

КСУ взявся за розгляд питання по суті

10:15 – Під КСУ зібралися громадські активісти та представники "Національного корпусу", які підтримують закон про українську мову. В їхніх руках – плакати з гаслами "Коли вмирає мова, вмирає нація", "Захистимо українську мову", "Українська – єдина державна мова", "Ні – русифікації, так – українізації".

Під будівлею суду зібрався мітинг на захист української мови

Банер "Нацкорпусу"

Люди прийшли, щоб підтримати державну мову

Активісти під КСУ

10:01 – Конституційний суд розпочав засідання.

Початок засідання

Зал Конституційного суду України

Розгляд закону про мову

Суть справи

Нардепи, які ініціювали подання про нібито неконституційність закону, вважають, що він він дискримінує російську та інші мови нацменшин в Україні, а також утискає громадян за мовною ознакою.

Крім того, автори клопотання заявили, що згаданий закон, на їхній погляд, порушує конституційні права громадян: право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Ще одна претензія нардепів – ухвалення закону з нібито порушенням конституційної процедури.

Зазначимо, що конституційне подання щодо цього закону було внесено до КСУ ще 21 червня 2019 року.

Список нардепів, які внесли подання Сайт КСУ

Визнати неконституційним закон про мову вимагали 54 нардепи Сайт КСУ

Клопотання було подане ще у червні 2019 року Сайт КСУ

Нагадаємо, що в липні 2019 року КСУ визнав такою, що відповідає Основному закону норму закону "Про освіту", що регламентує використання державної мови у школах для представників нацменшин. Оскаржити це намагалися 48 нардепів.

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