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12 січня • оновлено в 09:45
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"Фальшиве позорисько!" Українців розлютив "Вечірній квартал" відразу після звернення Зеленського

5.4т
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Після виступу президента України Володимира Зеленського по ситуації з літаком МАУ, який збили в Тегерані іранською ракетою, в ефірі телеканалу "1+1" показали концерт "Кварталу 95".

На інцидент гнівно відреагували десятки українців в коментарях під відеозверненням, яке опублікували на сторінці Офісу президента в Facebook.

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Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського

Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського

Колаж

Користувачі відзначають, що заставка "Вечірнього кварталу" почалася після закінчення промови Зеленського навіть без паузи. Українці назвали це ганьбою і неподобством.

"Коли більш менш привели в норму і вид студії і спіч президента, не обійшлося без ганьби. На каналі 1+1 після закінчення виступу вискакує заставка "кварталу" і радісні пики, включаючи президента, співають веселу пісеньку. Противно так. Вас дивляться люди, які втратили дітей, батьків і близьких, ми сумуємо, розумієте, блазні? ",

"А можна було після виступу на 1+1 не ставити програму вечірній квартал із Зеленським? Жах як неприємно було дивитися два Зеленських в різних вимірах. Тут він сумує а через 30 секунд веселиться",

"Як можна після такого виступу включати 95 квартал? Це неподобство! Які ха-ха?",

"Якби не заставка квартал 95 після виступу Президента на 1+1, було б краще враження",

"1+1 Виступив президент з сумним обличчям, почитав з суфлера... і відразу, без перерви на рекламу, без суфлера, веселе личко і "кожен щовечора настає раптом ". До речі почався квартал з виступу Зелі в ролі Порошенка",

"Чому після вашого виступу, яке транслювалося на 1+1, відразу показали 95-квартал?",

"Але квартал таки був, і навіть без паузи!", - пишуть користувачі.

Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського
Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що тіла всіх загиблих під час аварії Boeing 737 в Ірані будуть повернуті, а винні за трагедію – покарані. З відповідними словами український глава звернувся до співвітчизників в суботу, 11 січня.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Тег
Квартал 95
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Безкоровайная Татьяна
Безкоровайная Татьяна
Этa xитрость вернет зрение даже в 90 лет, записывайте peцепт 24news.forumhi.top
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