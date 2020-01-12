"Фальшиве позорисько!" Українців розлютив "Вечірній квартал" відразу після звернення Зеленського

Після виступу президента України Володимира Зеленського по ситуації з літаком МАУ, який збили в Тегерані іранською ракетою, в ефірі телеканалу "1+1" показали концерт "Кварталу 95".

На інцидент гнівно відреагували десятки українців в коментарях під відеозверненням, яке опублікували на сторінці Офісу президента в Facebook.

Українців розлютив "Вечірній квартал" після звернення Зеленського Колаж

Користувачі відзначають, що заставка "Вечірнього кварталу" почалася після закінчення промови Зеленського навіть без паузи. Українці назвали це ганьбою і неподобством.

"Коли більш менш привели в норму і вид студії і спіч президента, не обійшлося без ганьби. На каналі 1+1 після закінчення виступу вискакує заставка "кварталу" і радісні пики, включаючи президента, співають веселу пісеньку. Противно так. Вас дивляться люди, які втратили дітей, батьків і близьких, ми сумуємо, розумієте, блазні? ",

"А можна було після виступу на 1+1 не ставити програму вечірній квартал із Зеленським? Жах як неприємно було дивитися два Зеленських в різних вимірах. Тут він сумує а через 30 секунд веселиться",

"Як можна після такого виступу включати 95 квартал? Це неподобство! Які ха-ха?",

"Якби не заставка квартал 95 після виступу Президента на 1+1, було б краще враження",

"1+1 Виступив президент з сумним обличчям, почитав з суфлера... і відразу, без перерви на рекламу, без суфлера, веселе личко і "кожен щовечора настає раптом ". До речі почався квартал з виступу Зелі в ролі Порошенка",

"Чому після вашого виступу, яке транслювалося на 1+1, відразу показали 95-квартал?",

"Але квартал таки був, і навіть без паузи!", - пишуть користувачі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що тіла всіх загиблих під час аварії Boeing 737 в Ірані будуть повернуті, а винні за трагедію – покарані. З відповідними словами український глава звернувся до співвітчизників в суботу, 11 січня.

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