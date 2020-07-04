Зеленський похвалився чистим морем в Одесі, але у МОЗ купатися не рекомендують
Позеленіле Чорне море. фото odessa-life.od.ua.
Президент Володимир Зеленський похвалився чистим морем в Одесі, проте в міському лабораторному центрі заявили зворотне і не рекомендують купатися.
"Наша перлина біля моря. Солоне повітря, чиста вода, крики чайок і люди, які вміють ставити мету і наполегливо йти до неї. Привіт, Одещина, колоритна і гостинна!" – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.
Зеленський в Одесі
При цьому, про забруднення свідчать результати дослідження води на узбережжі, оприлюднені 3 липня, повідомляє місцевий сайт vgorode.ua з посиланням на Одеський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.
За цими даними, на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним нормам і санітарно-мікробіологічними показниками.
Таким чином, купатися на міських пляжах не рекомендується.
Видання також зазначає, що вода не відповідає нормам на пляжах в центральному районі Затоки і на "Сільському пляжі" в Сергіївці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір, через що купання в ньому може бути небезпечним. За словами екологів, море отримало такий дивний кольор через те, що до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися.
Також стало відомо про збільшення плями нафтопродуктів, які почали витікати з затонулого біля пляжу "Дельфін" в Одесі танкера.
Крім того, в курортному селищі Затока неподалік Одеси на одному з пляжів були виявлені десятки мертвих качок.