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Зеленський похвалився чистим морем в Одесі, але у МОЗ купатися не рекомендують

Юрій Сергієнко
Одеса
1,2 т.
Позеленевшее Черное море

Позеленіле Чорне море. фото odessa-life.od.ua.

Президент Володимир Зеленський похвалився чистим морем в Одесі, проте в міському лабораторному центрі заявили зворотне і не рекомендують купатися.

"Наша перлина біля моря. Солоне повітря, чиста вода, крики чайок і люди, які вміють ставити мету і наполегливо йти до неї. Привіт, Одещина, колоритна і гостинна!" – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський в Одесі

Зеленський в Одесі

При цьому, про забруднення свідчать результати дослідження води на узбережжі, оприлюднені 3 липня, повідомляє місцевий сайт vgorode.ua з посиланням на Одеський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

За цими даними, на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним нормам і санітарно-мікробіологічними показниками.

Таким чином, купатися на міських пляжах не рекомендується.

Видання також зазначає, що вода не відповідає нормам на пляжах в центральному районі Затоки і на "Сільському пляжі" в Сергіївці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір, через що купання в ньому може бути небезпечним. За словами екологів, море отримало такий дивний кольор через те, що до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися.

  • Також стало відомо про збільшення плями нафтопродуктів, які почали витікати з затонулого біля пляжу "Дельфін" в Одесі танкера.

  • Крім того, в курортному селищі Затока неподалік Одеси на одному з пляжів були виявлені десятки мертвих качок.

УкраїнаОдесаЧорне мореВолодимир Зеленський
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