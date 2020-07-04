Зеленский похвастался чистым морем в Одессе, но в Минздраве купаться не рекомендуют

Президент Владимир Зеленский похвастался чистым морем в Одессе, однако в городском лабораторном центре заявили обратное и не рекомендуют купаться.

"Наша жемчужина у моря. Соленый воздух, чистая вода, крики чаек и люди, которые умеют ставить цель и упорно идти к ней. Привет, Одесса, яркая и гостеприимная!" – написал глава государства в своем Telegram-канале.

Зеленский в Одессе

При этом, о загрязнении свидетельствуют результаты исследования воды на побережье, обнародованные 3 июля, сообщает местный сайт vgorode.ua со ссылкой на Одесский лабораторный центр Министерства здравоохранения.

По этим данным, на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим нормам и санитарно-микробиологическим показателям.

Таким образом, купаться на городских пляжах не рекомендуется.

Издание также отмечает, что вода не соответствует нормам на пляжах в центральном районе Залива и на "Сельскому пляже" в Сергеевке.

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