В Одесі тисячі будинків залишилися без світла: список адрес

Вранці 2 грудня десятки тисяч одеситів залишилися без електропостачання.

Причиною масового відключення стали планові ремонтні роботи. Вже відомий повний список будинків, що залишилися без електрики і приблизні терміни її включення. Про це повідомили в пресслужбі "Одесаобленерго".

В Одесі тисячі людей залишилися без світла 24tv.ua

Новини Кабмін доручив знизити ціну на електрику українцям

Світла не буде за наступними адресами:

1-а Степова

21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

З 09:00 до 19:00

1-й Вапняний провулок

1, 2, 3, 5а, 4, 9а, 7а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11

З 09:00 за 17:00

1-й Готівковий провулок

5, 5а, 5б, 7, 3а, 3

З 09:00 за 17:00

1-й провулок Юннатів

1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

З 09:00 за 17:00

1-а лінія

2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

З 09:00 за 17:00

1-а Приміська вулиця

37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

З 09:00 до 19:00

12-а Суворовська вулиця

З 09:00 за 17:00

14-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги

182, 193, 153/13, 186, 191, 250

З 09:00 за 17:00

2-й Готівковий провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 10а, 9а, 9б, 11, 12, 12а

З 09:00 за 17:00

2-а Приміська вулиця

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4-а Приміська, 51А, 48А, 45А

З 09:00 до 19:00

3-й Готівковий провулок

3, 6, 7, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а, 8

З 09:00 за 17:00

3-тя Заводська вулиця

3, 8, 10, 10/1, 5, 6, 10/7, 4

З 07:00 по 18:00

3-тя Суворовська вулиця

132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

З 09:00 за 17:00

30-а лінія

3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

З 09:00 за 17:00

4-й Готівковий провулок

7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4

З 09:00 за 17:00

4-а Приміська вулиця

60/1, 60, 79, 79А

З 09:00 до 19:00

5-й Готівковий провулок

1, 3А, 5А, 2А, 2, 3, 4, 5

З 09:00 за 17:00

5-а Суворовська вулиця

повністю

З 09:00 за 17:00

6-й Готівковий провулок

2, 3, 5А, 9а, 7а, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 7Б

З 09:00 за 17:00

9-а Лінія Дачі Ковалевського

12

З 09:00 за 17:00

Академіка Воробйова вулиця

36

З 09:00 до 11:00 та з 16:00 по 18:00

Академіка Воробйова вулиця

34, 28А, 28, 30, 32

З 09:00 до 11:00 та з 16:00 по 18:00

Акордна вулиця

2, 3, 8а, 6, 8Б, 1, 4, 8, 10

З 07:00 по 18:00

Олександра Вронського вулиця

61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

З 09:00 до 19:00

Олександра Кутузакія вулиця

19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

З 09:00 за 17:00

Анни Ахматової вулиця

34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38

З 09:00 за 17:00

Артезіанська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

З 09:00 за 17:00

Богдана Хмельницького вулиця

4, 6, 8, 10, 12, 14

З 09:00 за 17:00

Бугаївска

46, 48, 52, 54, 50/40, 50

З 09:00 за 17:00

Вітрогонів вулиця

27б, 16, 17, 18, 19, 21, 16а, 27а, 33а, 18а, 19а, 24, 18б, 26, 27, 29, 30, 31, 33

З 09:00 за 17:00

Володимира Винниченка вулиця

26, 30, 32, 33, 34, 49а, 35, 36, 40, 43, 47, 49

З 09:00 за 17:00

Гаріна вулиця

15, 12а, 12, 22, 11, 20, 8, 13, 10, 19, 20а, 18, 21, 17, 23

З 09:00 за 17:00

Градоначальницька вулиця

22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 22/3, 22/7, 26А, 28, 30, 32, 26, 29, 26Б, 23, 22/8, 8, 10, 17, 18, 21, 15, 16, 12, 18А, 19, 14, 25

З 09:00 за 17:00

Далекосхідна вулиця

5, 8, 9, 10, 11, 12, 19б, 14, 5А, 14а, 15, 16, 17, 18

З 09:00 за 17:00

Дача Ковалевського вулиця

142, 153/13, 144, 144/3, 144/6, 144/1, 132 / А, 103/13, 111 / С, 130, 111 / М, 144а, 111, 111 / Г / Д, 103 / 4, 144В, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103 / 13а13, 102, 111-Л, 111 / К, 142/5, 103/17, 144/5, 111 / О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111 / П, 111 / Р, 103/12, 142 217, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 103 / 18А

З 09:00 за 17:00

Декабристів вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 13а, 17б, 15б, 22а, 41а, 44а, 18А, 39а, 45б, 45а, 36А, 43, 20б, 44б, 43а, 37б, 24а, 26а_б, 39б, 15а, 7б, 28а, 30а, 17а, 46а, 7а, 6а, 43б, 5а, 18б, 20а, 24б, 31а, 6б, 46, 47, 48, 49, 50, 5б

З 09:00 за 17:00

Желябова вулиця

11/Б

З 07:00 по 18:00

Заводська вулиця

5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18а, 24, 20б, 20 А, 20А, 17/2, 20А, 14Б

З 07:00 по 18:00

Івана Мазепи вулиця

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34а, 32а, 37в, 10б, 37а, 33, 36а, 22а, 33а, 29а, 26А, 10а, 37В, 16а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8а

З 09:00 за 17:00

Вапняна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6А, 36А, 20, 22А, 34Б, 13_15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48

З 09:00 за 17:00

Каретний провулок

5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25

З 09:00 за 17:00

Цегляно-заводська вулиця

1, 3

З 07:00 по 18:00

Композитора Ніщинського вулиця

6, 8

З 09:00 за 17:00

Кордонна вулиця

16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

З 09:00 до 19:00

Корнюшин вулиця

2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

З 09:00 до 19:00

Короткий провулок

2, 3, 4

З 09:00 до 19:00

Скісна вулиця

5, 10

З 09:00 за 17:00

Костанді вулиця

48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А *, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А , 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

З 09:00 за 17:00

Коцюбинського вулиця

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6Б, 14Б, 8Б, 4а, 16, 4б, 9б, 10б, 9А, 14А, 6в, 12А, 17, 18, 19, 20, 21, 12Б

З 09:00 за 17:00

Краснослобідська вулиця

37, 18_1, 64, 43, 78, 62, 59, 45, 60, 53_Б, 68а, 53А, 41, 13, 7, 17_4, 17, 11, 7Б, 15, 7А, 28, 58

З 09:00 за 17:00

Краснослобідська вулиця

84, 86, 80/1

З 09:00 до 11:00

Краснослобідська вулиця

84, 86, 80/1

З 16:00 по 18:00

Крилова вулиця

6А, 21, 14б, 13, 18

З 09:00 за 17:00

Ковальська вулиця

2

З 09:00 за 17:00

Лавочна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35а, 14б, 18б, 14а, 20а, 25б, 25а, 34а, 24б, 29а, 27а, 18а, 5а, 36а, 35, 32а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27б

З 09:00 за 17:00

Латвійський узвіз

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 1а, 21б, 10а, 13б, 15а, 5а, 20б, 3а, 18а, 2А, 8г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

З 09:00 за 17:00

Литовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 1А, 2а, 8, 6 А, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 111

З 07:00 по 18:00

Львівська вулиця

50, 52, 54, 54/2, 56, 58

З 09:00 за 17:00

Львівський провулок

9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16

З 09:00 за 17:00

Любашевський пров.

19_1, 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19

З 09:00 за 17:00

Маршала Малиновського вулиця

130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

З 09:00 до 19:00

Майстерна вулиця

2

З 09:00 за 17:00

Матюшенко вулиця

25, 26, 27, 29, 30, 51а, 53а, 40б, 57а, 48а, 28А, 27А, 31, 44_46, 50б, 36а, 32а, 41б, 34Б, 31А, 29Б, 35А, 51б, 58а, 28Б, 40а, 41а, 39б, 34А, 30Б, 50а, 48б, 49б, 32б, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

З 09:00 за 17:00

Мацієвської вулиця

25А, 1а, 27, 24, 25, 28, 30, 7, 9, 10а, 13, 4а, 5, 13а, 4, 14, 32, 10, 17, 42, 40, 36, 44, 39, 34, 37, 2а, 22, 1, 21а, 21, 19, 2

З 09:00 за 17:00

Мечникова вулиця

50, 38/40, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 100

З 09:00 за 17:00

Мінська вулиця

30А-1

З 09:00 до 19:00

Мостовий провулок

2/1, 1, 2, 4, 2Б

З 09:00 до 19:00

Нерубайська вулиця

33

З 09:00 до 11:00

Нерубайська вулиця

33

З 16:00 по 18:00

Нікітіна вулиця

10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 23а, 55а, 36а, 41б, 39а, 43б, 52а, 46а, 12А, 48, 21а, 71а, 67а, 34в, 47а, 25б, 12б, 59а, 60а, 65а, 33а, 34а, 12в, 29а, 22Б, 52_1, 31а, 22а, 43А, 25а, 32б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 21Б, 57, 67, 60, 56, 63, 71, 61, 55, 65, 69, 59

З 09:00 за 17:00

Новосельського вулиця

41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60

З 09:00 за 17:00

Онежская вулиця

30б, 20а, 22, 12, 32, 16, 26, 14, 2, 18, 28, 10, 4

З 07:00 по 18:00

Горіхова вулиця

177, 196, 252

З 09:00 за 17:00

Пасіонарії вулиця

15а, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 9а, 17а, 7а, 15б, 3б, 17б, 9б, 3а

З 09:00 за 17:00

провулок Амундсена

1, 3, 5, 6

З 09:00 за 17:00

провулок Бадаєва

1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

З 09:00 за 17:00

провулок Ковалевського

9

З 09:00 за 17:00

Петра Івахненко вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 14А, 52-а, 27а, 46а, 34а, 30а, 48а, 18а, 33Б, 66а, 14б, 60а, 90а, 13а, 58а, 20а, 64а, 3а, 33а, 13б, 25а, 42а, 43, 38а, 59а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 12а

З 09:00 за 17:00

Пішонівська вулиця

1, 6, 23, 27

З 09:00 за 17:00

Просвітництва вулиця

1/1, 1/3, 166, 113 203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 1/7, 201, 164, 218, 253, 1 / 11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 207, 1/24, 1/33165, 195

З 09:00 за 17:00

Рівності вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 3а, 18, 46А, 40А, 4а, 30а, 1А, 16а, 2А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

З 09:00 за 17:00

Радіо вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15

З 09:00 за 17:00

Райдужна вулиця

17а, 6А, 19/1, 9, 3, 17, 13, 6, 7, 2, 1, 15, 11, 5А, 5, 4, 19, 8, 21

З 07:00 по 18:00

Раскидайлівська вулиця

28, 30, 32, 34, 38

З 09:00 за 17:00

Салтикова-Щедріна вулиця

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 21а, 27б, 35а, 20а, 30, 22а, 40а, 30б, 36а, 41а, 27а, 24а, 38а, 25а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

З 09:00 за 17:00

Саші Хорошенко вулиця

21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 47а, 39а, 34а, 29а, 25б, 32а, 27а, 40б, 25а, 45а, 33а, 41а, 47б, 31, 39б, 37а, 48б, 48а, 32б, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53

З 09:00 за 17:00

Севастопольський провулок

6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б

З 09:00 за 17:00

Слобідська вулиця

1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 34, 36, 38, 23б, 42а, 2а, 2б, 40, 28а, 23а, 42, 44, 14а

З 09:00 за 17:00

Супутників вулиця

1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

З 09:00 за 17:00

Старокінний провулок

3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

З 09:00 за 17:00

Старопортофранківська вулиця

57, 67, 69

З 09:00 за 17:00

Стельмаха вулиця

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6а, 9а, 7а, 14а, 4А, 15а, 31а, 8а, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

З 09:00 за 17:00

Будівельна вулиця

1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 за 17:00

Будівельний провулок

4

З 09:00 за 17:00

Сумська вулиця

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

З 09:00 за 17:00

Тетяни Тесс вулиця

60А

З 09:00 до 19:00

Текстильників вулиця

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

З 09:00 до 19:00

Тімірязєва вулиця

72, 72 / А, 72Б, 84в

З 09:00 за 17:00

Тиха вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45а, 4А, 10, 14а, 25а, 27_1, 38_1, 17а, 24а, 42а, 16б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

З 09:00 за 17:00

Топольського вулиця

4

З 09:00 за 17:00

Торгова вулиця

43, 45, 49, 51

З 09:00 за 17:00

Туристська вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

З 09:00 до 19:00

Туристський провулок

5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4

З 09:00 до 19:00

Усатівська вулиця

28, 29, 39

З 09:00 до 11:00

Усатівська вулиця

28, 29, 39

З 16:00 по 18:00

Училищна вулиця

22, 26

З 09:00 за 17:00

Ушинського вулиця

2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

З 09:00 за 17:00

Фонтанська дорога

129

З 09:00 за 17:00

Харківська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 10, 13а, 15а, 8а, 5а, 16а, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16 / 1

З 09:00 за 17:00

Ширшова вулиця

6, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 18а, 1-й Ювілейний пров., 16а, 20а, 73_75, 42, 43, 44, 46, 47, 55, 45а, 63, 61, 67, 51, 69, 53, 49, 59, 71, 77, 73, 65

З 09:00 за 17:00

Шишкіна вулиця

39

З 09:00 за 17:00

Юннатів вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

З 09:00 за 17:00

Яші Гордієнко вулиця

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 48_1, 52, 49в, 50а, 37а, 64а, 47а, 43а, 64б, 59а, 51б, 57а, 55а, 46а, 55, 43б, 59, 62, 61, 68, 54, 53, 70, 60, 57, 56, 66, 58

З 09:00 за 17:00

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одесі масово відключили інтернет: названа причина.

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