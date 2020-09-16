В Одесі – колапс з хворими на COVID-19: під лікарнями черги з "швидких". Фото

В Одесі показали величезну чергу з "швидких" із зараженими коронавірусом біля приймального відділення лікарні.

Місцевий житель Олександр Івасівка-Навроцький нарахував 16 машин біля міської лікарні №3 на провулку Обсерваторному і опублікував відповідне фото на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Чотири з них стояли трохи осторонь, з відкритими усіма дверима. Інші вишикувалися в чергу. Працівник швидкої якось трохи професійно, може трохи недбало, трохи буденно і без зайвих емоцій сказав – Так, черга в приймальне відділення. Доводиться чекати. У екіпажів, які очікували у приймального відділення, двері також були відкриті. Мені здається, що "швидкі" простояли на території лікарні з пацієнтами кілька годин", – написав одесит.

Чоловік зазначив, що з вікон лікарні на другому і третьому поверхах було чути "страшний і надсадний" кашель.

"Легенева гепанье, тріск, терзання старих міхів – ось з чим асоціюються звуки цього кашлю", – додав Івасівка-Навроцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 15 вересня в Україні було встановлено два рекорди COVID-19 – найбільша кількість померлих і видужавших за добу. За словами глави МОЗ Максима Степанова, зафіксовано 76 летальних випадків і 1 514 фактів одужання.

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