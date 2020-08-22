В Одесі клуб попався на порушенні карантину: публіку розважав російський артист

На "Ібіці" в Одесі влаштували вечірку в розпал карантину.

У відомому нічному клубі "Ібіца" в Одесі, незважаючи на карантин і зростання кількості нових інфікованих коронавірусом, влаштували масштабну вечірку з російським поп-співаком.

Відвідувачі клубу публікували відповідні кадри в соціальній мережі Instagram в ніч з 21 на 22 серпня (щоб подивитися, досскрольте до кінця новини)

На них видно, що в закладі перебувало багато людей – заповнені були всі столики і танцпол. При цьому більшість відвідувачів комплексу не мали засобів захисту, соціальної дистанції вони також не дотримувалися.

На вечірці давав концерт відомий російський поп-виконавець і шоумен Артур Пирожков.

Нагадаємо, на початку липня через пандемію коронавірусу робота закладів в Одесі була обмежена часом 23.00. Проте 3 серпня обмеження зняли – за умови дотримання масочного режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на період карантину закладам в Україні дозволили працювати тільки до 23:00, щоб уникнути масового скупчення людей. У травні київський клуб Queen потрапив в скандал, коли влаштував вечірку під час жорсткого карантину.

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