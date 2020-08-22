В Одессе клуб попался на нарушении карантина: публику развлекал российский артист

На "Ибице" в Одессе устроили вечеринку в разгар карантина.

В известном ночному клубе "Ибица" в Одессе, несмотря на карантин и рост количества новых инфицированных коронавирусом, устроили масштабную вечеринку с российским поп-певцом.

Посетители клуба публиковали соответствующие кадры в социальной сети Instagram в ночь с 21 на 22 августа (чтобы посмотреть, досскролльте до конца новости)

На них видно, что в заведении находилось много людей – заполнены были все столики и танцпол. При этом большинство посетителей комплекса не имели средств защиты, социальной дистанции они также не придерживались.

На вечеринке давал концерт известный российский поп-исполнитель и шоумен Артур Пирожков.

Напомним, в начале июля из-за пандемии коронавируса работа заведений в Одессе была ограничена временем 23.00. Однако 3 августа ограничения сняли – при условии соблюдения масочного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, на период карантина заведениям в Украине разрешили работать только до 23:00, чтобы избежать массового скопления людей. В мае киевский клуб Queen попал в скандал, когда устроил вечеринку во время жесткого карантина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал