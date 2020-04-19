"Швидка" не довезла: на Одещині від COVID-19 помер сімейний лікар

У Подільську Одеської області від наслідків коронавірусу COVID-19 19 квітня помер 60-річний сімейний лікар.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook. Медик помер у кареті "швидкої", яка везла його в одеську інфекціонку.

Його госпіталізували 17 квітня в стані середньої тяжкості і з рядом хронічних захворювань. Вранці 19 квітня ПЛР-аналіз підтвердив діагноз.

"У зв'язку з прогресивним погіршенням стану і наростанням дихальної недостатності, пацієнта перевели на ШВЛ. На жаль, кілька годин тому він пішов з життя", – написав Куций.

Він закликав одеситів до дотримання правил карантину та найменші зміни самопочуття звертатися до лікаря. Крім того, Куций повідомив, що в Одеській області з ранку 19 квітня різко збільшилася загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування.

"Вірус настає. Станом на 19:30 19-го квітня підтверджено 137 випадків захворювання коронавірусом в Одеській області", – додав глава ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу в Чернівецькій області померло 6 осіб. У 2 з них діагностовано коронавірус, по іншим випадкам медики чекають результати аналізів.