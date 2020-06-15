Називали "залізною леді": що відомо про спортсменку Катющеву, яка трагічно загинула під Одесою

Трагічна смерть членкині збірної України з добового бігу Катерини Катющевої після зникнення 12 червня у час марафону "Ультра-Трейл Куяльник", сколихнула українців.

У дівчини, яка вісім годин провела в пустелі за температури під 40 градусів, у лікарні трапився інсульт. Каті, яку в колах спортсменів називали "залізною леді", було 33 роки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що Катющева народилася в селі Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області. У 2019 році році вона виграла два ультрамарафони в Молдові та Києві.

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевой

Також дівчина була першою в історії одеських "соток" (марафон 100 км за 24 години) жінкою, яка виконала "норму" для "залізних людей": показала сумарно 17 годин 14 хвилин.

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Крім спорту, у Катерини Катющевої були й інші хобі. Вона була засновницею платформи з продажу книг через Instagram "Книги Україна" (kniga_ukr).

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

"Наша мета – зробити читання доступним кожному!" – йдеться в резюме сторінки Каті, на яку підписалося більше 16,1 тис. користувачів.

Скриншот Instagram kniga_ukr

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Катерина Катющева Instagram Катерини Катющевої

Як повідомляв OBOZREVATEL: