В Одесі зареєстрували вже сімох кандидатів у мери. Перелік

Олексій Тітофф Політика 12:06, 25.09.2020 Оновлено: 12:15, 25.09.2020

В Одесі зареєстрували сімох кандидатів на посаду глави міста. Троє з них висунуті партіями, а четверо – самовисуванці.

Про це йдеться в постановах, опублікованих на сайті Одеського територіального виборчкому.

Повідомляється, що за пост мера Одеси боротимуться:

  • Олег Філімонов ( "Слуга народу");

  • Моріс Ібрагім (самовисування);

  • Михайло Кузаконь (самовисування);

  • Геннадій Труханов ("Довiряй справам");

  • Сергій Калинчук ("За майбутнє");

  • Станіслав Домбровський (самовисування);

  • Юрій Печерський (самовисування).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Филимонову у разі його обрання мером Одеси. Також Філімонов назвав членів своєї команди.

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